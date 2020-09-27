Азербайджан сообщил о 19 раненых мирных гражданах в конфликте в Карабахе

Число пострадавших среди мирных жителей в результате обострения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе увеличилось до 19 человек. Об этом сообщили в генпрокуратуре Азербайджана в воскресенье, 27 сентября.

По данным ведомства, все раненые госпитализированы, пишет «РИА Новости».

Ранее азербайджанская сторона сообщала о 14 пострадавших среди гражданских, нанесен ущерб жилым домам и гражданским объектам в ряде сел Тертерского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского, Геранбойского и Дашкесанского районов, уничтожены транспортные средства, хозяйственные постройки и домашний скот.

Также о потерях отчитались и в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Утверждается, что погибли двое гражданских, еще более 30 человек среди мирных жителей ранены.

27 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Позднее президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении, пишет «Газета.ру». Азербайджан же объявил о введении с 28 сентября военного положения на всей территории страны и комендантского часа в ряде городов и районов.