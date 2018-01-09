Твит обиды, твит раздора

Американский президент Дональд Трамп умудрился поссориться с одним из основных союзников США, не входящих в НАТО. Наутро после новогодней ночи он сделал запись в своем микроблоге, которая может кардинально изменить всю политику США в Южной Азии и поставить крест на операции в Афганистане. В подробностях разбирался iz.ru.

«США нам больше не союзники. Настоящие союзники так не поступают, так что никакого альянса с американцами у нас нет. Вашингтон пытается превратить нас в мальчика для битья, чтобы оправдать свои неудачи в Афганистане. Как раз сейчас в Пакистане ситуация относительно спокойная, но если мы начнем операцию против афганских повстанцев, скрывающихся в наших горах, то война вновь придет на нашу землю, а это американцев более чем устраивает».

Эти исполненные горечи слова пакистанский министр иностранных дел Хаваджа Мухаммед Асиф произнес в интервью американскому изданию The Wall Street Journal. Несколькими часами ранее Госдеп официально объявил, что Вашингтон приостанавливает военную помощь Пакистану, с 2004 года имеющему статус основного союзника США вне НАТО. В интервью пакистанским СМИ Асиф выразился еще жестче:

мухаммад Пакистанский министр иностранных дел Хаваджа Мухаммед Асиф Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

«США ведут себя не как брат и не как друг. Америка — это «друг», который всегда предает нас. Мы не останемся в одиночестве: с нами Китай, Иран, Россия, Турция».

Не меньше, чем американскому руководству, от Асифа досталось и бывшему пакистанскому президенту — Первезу Мушаррафу, в 2001 году поддержавшему американскую интервенцию в Афганистан. Глава МИДа назвал это решение «колоссальной ошибкой», в результате которой Пакистан захлестнула волна террора. И доля правды в его словах есть.

Игра на два поля

Когда в 1893 году сэр Мортимер Дюранд, чиновник гражданской службы британской Индии, рисовал на карте линию границы Афганистана и Британской Индии, он вряд ли предполагал, что за это его будут поминать недобрым словом и сто лет спустя. Граница разделила по-живому пуштунские племена, проживающие в регионе. В Кабуле этим были недовольны, но до поры до времени разумно помалкивали, чтобы не ссориться с крупнейшей империей мира. Однако в 1947 году Британская Индия распалась, и ее северо-западные территории вошли в состав новообразованного доминиона Пакистан. Сразу после этого афганцы заявили, что линию Дюранда не признают, и отказались подписать формальное соглашение о границе.

линия дюрана Линия Дюранда между Афганистаном и Пакистаном Фото: wikipedia.org

Отношения между Кабулом и Исламабадом развивались ни шатко ни валко. Сперва афганское правительство подпитывало пуштунских сепаратистов в приграничных пакистанских районах, а затем, когда в Афганистане началась гражданская война, уже пакистанцы начали помогать боевикам — сперва моджахедам, а потом и талибам. Контактами с афганскими боевиками занималась пакистанская межведомственная разведка (ISI). Талибы проходили подготовку в лагерях на территории Пакистана, воевали пакистанским оружием, в отдельных случаях даже сражались под командой пакистанских офицеров.

Однако после терактов 11 сентября 2001 года пакистанское руководство разумно решило, что лучше не попадаться под горячую руку американцам, жаждущим мести. Исламабад предложил Вашингтону всю возможную помощь, предоставив свою территорию для переброски войск в Афганистан и свои базы для американских ударных самолетов. В общей сложности за всё время войны с территории Пакистана американцы нанесли 57,8 тыс. ударов по Афганистану. Пакистанская армия проводила показательные зачистки пограничных районов, демонстрируя готовность бороться с терроризмом единым фронтом. Общие потери пакистанских войск в борьбе с террористами превысили потери контингента НАТО за все годы войны в Афганистане.

При этом, сотрудничая с американцами, пакистанцы сохранили и даже нарастили контакты с лидерами талибов. Именно на пакистанской территории скрывался Усама бен Ладен, там же находили убежище боевики, теснимые силами коалиции.

Понятно, что эту двойную игру в Вашингтоне воспринимали, мягко говоря, без особого восторга. Американцы неоднократно делали Исламабаду предупреждения — от выражения неудовольствия в нотах и личных беседах до случайных ударов по блокпостам пакистанской армии, после которых оставались десятки трупов. Пакистанцы намеки понимали, но отказываться от полезных связей с талибами не спешили.

Трамп сказал — Госдеп сделал

«Соединенные Штаты по глупости выплатили Пакистану более $33 млрд помощи за последние 15 лет, и они в ответ не дали нам ничего, кроме лжи и уловок, считая наших лидеров дураками. Они давали убежище террористам, за которыми мы охотились в Афганистане, и не оказывали нам почти никакой помощи. Этого больше не повторится».

Эта запись появилась в микроблоге Дональда Трампа 1 января. Менее чем через неделю, 5 января, Госдеп объявил о заморозке очередного транша Исламабаду на сумму $255 млн. На эти деньги предполагалось закупить военное снаряжение для пакистанской армии, проводящей операции против талибов в Зоне племен. «Сегодня мы можем подтвердить, что приостановили отправку новой порции помощи по линии безопасности Пакистану», — заявила пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт.

Heather Nauert Gресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт Фото: Global Look Press/Evan Walker

Это только первая ласточка: Белый дом предполагает, что запрет будет действовать в течение двух лет, а это значит, что пакистанцы недополучат помощи в общей сложности на сумму около $2 млрд. Эти средства, впрочем, в любой момент могут разморозить — в том случае, если Пакистан откажется от тайной поддержки боевиков «Талибана» и сети Хаккани и начнет с ними войну — причем не для виду, а всерьез. В Белом доме считают, что, если не удастся принудить Пакистан к полномасштабному сотрудничеству, победы в афганской войне не видать.

Хорошо поставленный оптимизм

Если судить по внешним признакам, то Пентагон и Белый дом в пакистанском вопросе абсолютно едины. Министр обороны Джеймс Мэттис на конференции в тот же день буквально излучал оптимизм.

«Насколько я в курсе, накануне генерал Джозеф Вотел (глава командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке, отвечающий в том числе за Афганистан) по телефону разговаривал с генералом Баджвой, начштаба сухопутных войск Пакистана, — объявил журналистам Мэттис. — Мы, конечно, будем координировать наши дальнейшие действия и поддерживать диалог».

По словам Мэттиса, обстановка складывается просто замечательно. Администрация Трампа тщательно рассмотрела все варианты действий и выбрала наилучший. Не стоит беспокоиться, что пакистанцы перекроют единственный сухопутный коридор, через который снабжается вся американская группировка, — в конце концов они ни о чем таком не упоминали. Не стоит беспокоиться и о том, что ослаблением американского влияния воспользуется Китай.

Джеймс Мэттис Министр обороны США Джеймс Мэттис Фото: Global Look Press/Alex Edelman

Мэттису, конечно, положено по должности публично поддерживать решения вышестоящего начальства, но такой наигранный оптимизм вызывает по меньшей мере недоумение — особенно учитывая, что разговор с Баджвой, похоже, состоялся еще до рокового объявления о приостановке помощи. Если Исламабад действительно запретит американцам использовать свою территорию для доставки грузов, то даже в том случае, если пакистанцы не перекроют воздушное пространство, цена каждого патрона и армейского пайка, доставляемого в Афганистан, заметно вырастет.

Впрочем, у Пентагона, похоже, просто нет выбора. На пресс-конференции Мэттис ясно дал понять: всё происходящее — часть новой американской стратегии в отношении Южной Азии. В чем именно она заключается, он не пояснил, но это не тайна: Вашингтон пытается всеми силами наладить отношения с Индией, чтобы превратить ее в антикитайский плацдарм. Параллельно американские военные, насколько можно судить, не теряют надежды, что им удастся сохранить относительно хорошие отношения и с пакистанскими коллегами, — и для этого есть все основания.

Временное недоразумение

В день, когда Нойерт и Мэттис дали свои пресс-конференции, в Пакистане прошли акции протеста. Они были не похожи на привычные уже по телерепортажам огромные манифестации во главе с муллами, которые обычно заканчиваются массовыми драками с полицией и десятками раненых. На этот раз две небольшие группы студентов в Исламабаде и Лахоре, скандируя «Смерть Америке» и «Смерть Трампу», оперативно сожгли американские флаги и портреты президента США и быстро разошлись.

флаг Фото: REUTERS/Akhtar Soomro

Выступивший в тот же день с заявлением глава армейской пресс-службы генерал-майор Асиф Гафур заверил, что пакистанцы будут и дальше бороться против терроризма — пусть и без американской помощи.

Исламабад ясно дал понять, что не хочет обострения, и надеется, что всё происходящее — временное недоразумение, которое вскоре разрешится. Вашингтон так и не снял с Пакистана статус основного союзника. Кроме того, в Пентагоне намекнули, что запрет на поставки будет не абсолютным — американцы готовы сделать исключение для программ, имеющих ключевое значение для национальной безопасности США.

Если бы эта ссора произошла сто лет назад, то ее можно было бы урегулировать кулуарно. Но в век интернета резкая реплика Трампа вполне может стоить умеренным пакистанским политикам власти.

Плевок в лицо

«ФБР, политические оппоненты Трампа, чернокожие футболисты, может быть, привыкли к тому, что Трамп критикует их через Twitter. Но мы — нет. Мы в шоке».

Это высказывание одного из высокопоставленных пакистанских чиновников лучше всего описывает чувства, испытываемые пакистанским истеблишментом и народом. На Востоке, где за неосторожно сказанное слово мстят поколениями, твит американского президента восприняли как плевок в лицо.

«Это преднамеренная попытка унизить и оскорбить весь пакистанский народ, — заявил популярный пакистанский оппозиционный политик Имран Хан. — Нужно преподать американцам урок. Настало время разорвать все связи с США и выслать всех лишних американских разведчиков, дипломатов и техсостав из Пакистана, перекрыть все наземные и воздушные транспортные пути, при помощи которых снабжаются войска НАТО в Афганистане».

Imran Khan Пакистанский оппозиционный политик Имран Хан Фото: Global Look Press/Ahmad Kamal

Популист Имран Хан — лидер третьей по величине фракции в парламенте, его популярность в стране стремительно растет. Во время телевизионного опроса 31 декабря более 55% пакистанцев назвали его «Человеком года». Если Имран Хан умело разыграет антиамериканскую карту, на всеобщих выборах, намеченных на середину 2018 года, его партия вполне может одержать победу, а сам он станет премьер-министром. Все шансы на это есть: уровень антиамериканизма в пакистанском обществе сейчас необычайно высок, и Трамп своими заявлениями его лишь подогревает.

И, что хуже всего, все американские жесткие меры во имя улучшения отношений с Индией могут оказаться напрасными. Власти в Нью-Дели вовсе не заинтересованы ни в развале Пакистана, что неминуемо вызовет гуманитарную катастрофу в регионе, ни в приходе к власти в Исламабаде радикалов, которые неминуемо займут антииндийскую позицию. Главной целью индийского руководства является отнюдь не уничтожение Пакистана, а превращение Индии в великую державу. А великая держава при проведении внешней политики исходит прежде всего из своих интересов.