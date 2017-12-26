Госдепартамент не спешит возобновлять сотрудничество по Афганистану

США не собираются менять стратегию по Афганистану. Об этом «Известиям» заявили в Государственном департаменте, добавив, что Вашингтон проводит свою политику на основе нового документа, который в августе представил Дональд Трамп. Спецпредставитель главы российского государства Замир Кабулов отметил, что пока Москва безрезультатно ждет от американской стороны детальных предложений, а звучащие из Госдепартамента и Белого дома заявления зачастую расходятся. При этом, как недавно заявил президент России Владимир Путин, РФ и США могли бы объединить усилия по урегулированию ситуации в регионе.

Вашингтон будет действовать на афганском треке по новой стратегии Дональда Трампа без изменений. Так сказали «Известиям» в Госдепартаменте США, отвечая на вопрос, собирается ли Вашингтон в свете успешной кооперации по предотвращению теракта в Санкт-Петербурге (о чем в ходе недавних телефонных переговоров говорили лидеры РФ и США) начать сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом в Афганистане.

— Президент Дональд Трамп не так давно представил новую стратегию США в Афганистане и Южной Азии. Мы уверены, в России знакомы с ней. Политика Вашингтона определяется в соответствии с этим документом. Кроме того, госсекретарь Рекс Тиллерсон сделал большое заявление относительно политики США по Афганистану после публикации документа. Наша политика крайне прозрачна. У нас нет никаких обновлений на этот счет. Если они будут, мы расскажем о них, — сказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве дали понять, что у США нет новых планов, касающихся сотрудничества с РФ по афганскому вопросу.

В России такие заявления восприняли как нежелание видеть реальное положение дел в этой азиатской стране. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил «Известиям», что это проявление неадекватного подхода в вопросе борьбы с международным терроризмом, где афганская проблема играет ключевую роль.

— Заявления Госдепа противоречат словам президента Дональда Трампа, которые он произнес в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Пусть тогда они сами сначала разберутся. Получается, что они друг другу противоречат. Это говорит о том, что у США нет четкой линии и стратегии. Мы не наблюдаем никаких конкретных попыток со стороны Америки выстроить реальное сотрудничество по афганскому вопросу. А в Москве хотят видеть конкретику. Американская кампания в Афганистане провалилась. Ситуация деградирует и будет деградировать из-за того, что США не хотят коренным образом изменить свои подходы, — заявил дипломат.

17 декабря между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Российский лидер поблагодарил хозяина Овального кабинета за предоставленную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, планировавших теракт в Санкт-Петербурге. Американский лидер, в свою очередь, подчеркнул важность антитеррористического сотрудничества, которое служит примером для остальных.

Однако новая стратегия США по Афганистану и Южной Азии делает акцент на односторонних военных методах решения проблемы. В документе, не говорилось о кооперации с Россией, которая является одним из ключевых игроков в Центральной Азии.

По мнению эксперта института «Диалог цивилизаций», востоковеда Алексея Малашенко, позиции Вашингтона и Москвы сходятся в том, что тотальная дестабилизация региона не отвечает интересам ни одной из сторон. По словам эксперта, ситуация в Афганистане архисложная и двум державам нужно вести непрерывный диалог.

Российский президент на ежегодной пресс-конференции 14 декабря отдельно коснулся афганской проблемы. По его словам, Россия и США могли бы объединить свои усилия по урегулированию ситуации в Афганистане. Кроме того, по словам директора ФСБ Александра Бортникова, основным центром сосредоточения международных террористов после поражения ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии становится Афганистан.

Ситуация в этой стране продолжает оставаться крайне сложной. Теракты там уже стали частью повседневной жизни. И очевидно, что без кооперации между крупнейшими державами добиться прогресса в Афганистане практически невозможно.