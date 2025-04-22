Детские машинки: Минпромторг расширит программу льготных автокредитов

Минпромторг намерен расширить программу льготного автокредитования за счет семей с детьми. Сейчас субсидированную ссуду на приобретение отечественной машины могут получить только семьи с ребенком на Дальнем Востоке. Эта инициатива позволит несколько оживить продажи моделей российского производства, однако в нынешних экономических условиях больший эффект дали бы другие меры поддержки, отмечают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

«Рекордов ставить не будем»

Глава Минпромторга Антон Алиханов в ходе церемонии запуска производства на АвтоВАЗе автомобилей Lada Iskra заявил о планах расширения программы льготного автокредитования.

— Категории, которые у нас были раньше, — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — уже во многом насыщены, воспользовались мерами господдержки. Будем расширять льготную программу на семейный автомобиль, — сообщил Антон Алиханов.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на презентации автомобиля Lada Iskra на заводе российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» в Тольятти Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Министр отметил, что соответствующие поручения ведомству дал первый вице-премьер Денис Мантуров. Алиханов подчеркнул, что «рекордов прошлого года мы, наверное, ставить уже не будем, но этот сложный период мы сможем преодолеть». Условия и возможные сроки введения обновленной программы автокредитования министр не уточнил.

Льготные автокредиты: условия и модели

Программа льготного автокредитования для семей с детьми действовала до 2023 года. В настоящее время она доступна только для семей с ребенком (без ограничений по количеству детей), проживающих в регионах Дальнего Востока (ДФО). Существующая программа предусматривает скидку в размере 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, приобретаемого на заемные средства. На электромобили и гибриды скидка составляет 35%. При этом сама скидка предусматривает не прямое снижение цены, а субсидирование части процентов по автокредиту. Эту разницу государство из бюджета компенсирует банкам. В нынешнем году на программы льготного автокредитования в целом в казне зарезервировано 36 млрд рублей, а 2026 и 2027 годах — по 37,7 млрд рублей.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Автомобили, которые доступны по этой программе, должны быть выпущены в России, иметь уровень локализации не менее 2 тыс. баллов и стоить не дороже 2 млн рублей. В данный перечь Минпромторга как соответствующие этим параметрам входят все модели Lada, «УАЗ» и «ГАЗ» (массой до 3,5 т), «Москвич 3». Кроссовер Haval Jolion, который прежде также входил в этот список, в начале 2025 года был из него исключен. Что касается электрокаров и гибридов, льготы распространяются на все модели Evolutе, Voyan Dream и Voyah Free, а также на «Москвич 3е», «Амберавто А5», которые выпускаются в России.

Трудности выбора

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, скорее всего, за основу возьмут программу, которая сейчас действует в ДФО, возможно, несколько скорректировав ее условия.

— Не думаю, что будут изобретать что-то новое. Судя по всему, семейное автокредитование, работающее на Дальнем Востоке, просто расширят на другие регионы страны. Может быть, уменьшат до 20% скидку, — полагает он.

При этом, отмечает эксперт, с учетом интересов и потребностей семей с детьми, выбор моделей, доступных по госпрограмме, не слишком велик, особенно для семей, где есть два-три ребенка.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Для таких семей критически важен размер машины, простор салона и объем багажника. «Семейными» в этом смысле из списка Минпромторга можно считать «Соболь», «Буханку» и «Ларгус». Первые две модели фактически отпадают: мало кто покупает «Соболь» для личного пользования, еще меньше тех, кто возьмет «Буханку» для поездок всей семьей. По сути, для целевой аудитории остается только Lada Largus, — отметил Максим Кадаков в разговоре с «Известиями».

Поможет или нет?

Опрошенные «Известиями» эксперты по-разному оценивает перспективы расширения программы льготного автокредитования и включение в нее семей с детьми. По мнению генерального директора компании Frank Auto Ирины Франк, это может оказать положительное влияние на российский авторынок, особенно в текущих условиях снижения продаж.

— Поддержка спроса через субсидии — это один из немногих доступных инструментов в ситуации, когда покупательная способность населения ограниченна, а цены на автомобили растут из-за инфляции и прочих негативных факторов. Программа фокусируется на семьях с детьми — категории, для которой автомобиль часто становится необходимостью, а не роскошью. Это создает устойчивый спрос, особенно на доступные модели российского производства, которые соответствуют требованиям по локализации и стоимости, — считает она.

Расширение льгот может укрепить позиции отечественных брендов и частично компенсировать падение рынка, которое в I квартале достигло 25%, отмечает эксперт. Вместе с тем Ирина Франк признает, что вопрос востребованности программы при высоких ставках по автокредитам неоднозначен. Поэтому эффект будет зависеть от скорости реализации программы и доступности кредитных ресурсов.

Расширение программы льготного автокредитования для семей с детьми — правильный шаг со стороны государства, однако это именно точечная мера поддержки отдельных категорий населения, а не стимул для всего автомобильного рынка в условиях сокращения объемов автокредитования, полагает директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрей Игнатенко.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Если будет расширен перечень марок автомобилей, повышены размеры субсидий и установлены ставки кредита на уровне 5–10% годовых, это вызовет значительный рост спроса. Но если ассортимент брендов останется прежним, массовый всплеск продаж маловероятен и заметного воздействия на общий объем продаж автомобилей эта мера не окажет, — заявил он «Известиям».

В определенной степени расширение госпрограммы на семьи с детьми позволит стимулировать продажи российских моделей, согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Однако в нынешней экономической ситуации эффект от нее будет не особо заметным, считает он.

— Всё упирается в очень большие проценты по автокредиту, вызванные высокой ключевой ставкой. Для многих 25–30% годовых — это неподъемная переплата, независимо от того, есть по госпрограмме скидка на машину или нет. Из-за этого объемы автокредитования серьезно сокращаются, — заявил он «Известиям».

Гораздо больший эффект дала бы прямая субсидия на приобретение автомобиля от государства, когда из бюджета компенсировались бы не процентные ставки банкам, а часть стоимость машины самому производителю.

— С одной стороны, потенциальный потребитель смог бы выбирать, как ему приобретать машину: за собственные средства или с использованием кредита. С другой — реальная поддержка оказывалась бы не банкам, как сейчас, а самим отечественным автозаводам, — отметил Игорь Моржаретто.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Максим Кадаков считает, что логичнее было бы предоставить семье при покупке российского автомобиля налоговый вычет, как это происходит при покупке недвижимости.