Прошлогодний снег: продажи новых автомобилей в марте упали вдвое

Мартовское падение продаж новых автомобилей уже называют драматическим — минус 45,5% в сравнении с мартом прошлого года. Покупатели ждут лучших времен, а производители распродают прошлогодние автомобили, накопленные на складах. Покупать машину сейчас или ждать еще больших скидок — разбирались «Известия».

Лидеры со знаком минус

По данным аналитического агентства «Автостат», за первый весенний месяц на учет встали 79 822 новых легковых автомобиля, что почти вдвое меньше, чем в марте 2024-го. При этом, отмечают аналитики, мартовский результат на 2% превзошел результат февраля текущего года.

Lada, несмотря на снижение продаж на 37%, доминирует на рынке с серьезным отрывом от конкурентов — более 25 тыс. автомобилей. Haval, самая популярная иностранная марка, смог продать менее 10 тыс. машин, продажи рухнули на 39%. Другие бренды-лидеры также в серьезном минусе — Chery на 36% (8,4 тыс. машин), Geely — на 65,8% (5,1 тыс. машин). В плюсе только отечественный Solaris (1 555 шт.), на низкой базе он вырос почти в 9 раз. Также в Топ-15 популярных брендов вошли Exeed, Toyota, «Москвич» и BAIC, решивший поправить незавидное положение на рынке существенным снижением цен.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

По итогам первого квартала было продано почти 247 тыс. автомобилей, что на 25% меньше, чем в прошлом году, отмечают в «Автостате».

Единственной моделью, показавшей рост, стала Lada Largus (1995 машин) — также за счет низкой базы. Lada Granta просела на 43%, но это не мешало ей лидировать в «модельном зачете» — более 10 тыс. проданных автомобилей. На втором месте Lada Vesta ( 7,2 тыс., минус 36%), а самой популярной иномаркой стал Haval Jolion, продажи которого рухнули на 38% с результатом 4 тыс машин.

Неожиданная глубина

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов уже назвал мартовское падение рынка «драматическим». Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев обратил внимание на то, что в марте прошлого года рынок сильно рос на новостях об увеличении утильсбора. Это и стало, по его мнению, причиной разницы с мартом этого года.

В числе повлиявших на продажи факторов представители автодилеров называют охлаждение на рынке кредитования и лизинга вследствие высокой ставки ЦБ. Высокие ставки по депозитам удерживают накопления физлиц в банках, курсовая динамика рубля затормаживает спрос. На продажи влияют и слухи о возможном возврате ушедших брендов.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Аналитики признают, что для них глубина падения рынка оказалась неожиданной.

— У нас очень многое на автомобильном рынке зависит не от экономики, а от геополитики и регуляторики. Никто не ждал такого подхода к утильсборку, Никто не знал, что будет такая ключевая ставка, — отметил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Недооценили «ждунов»

Генеральный директор агентства Сергей Целиков в ходе онлайн-конференции «Автостат. Оперативка» признался, что недооценил фактор «ждунов», которые отложили покупку автомобиля, в том числе и по причине слухов о возвращении ушедших с российского рынка брендов.

— Сейчас шикарный момент, чтобы ждать. Деньги крутятся в банках под очень высокие проценты. Сейчас выгодный момент подержать, прокрутить проценты и купить ближе к лету автомобиль на порядок выгоднее, — отметил он.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Опросы показывают, что 70% респондентов пока не собираются менять автомобиль. При этом представители «Автостата» отметили, что по прогнозам импорт ушедших брендов может восстановиться только к 2027 году, а цены на эти машины могут неприятно удивить. Сергей Целиков рассказал, что сейчас средневзвешенная цена на не китайский премиум достигает 15,5 млн рублей.

Распродают прошлогодние запасы

Китайские марки предлагают большие скидки и субсидированные кредиты со сниженными ставками, отмечают в «Автостате». По подсчетам Сергея Целикова, количество машин на складах на сегодняшний момент достигает 350 тыс. штук, а с учетом автомобилей 2025 года выпуска — около полумиллиона.

По данным «Автостата», из 247 тыс. новых автомобилей, проданных за первый квартал, 220 тыс. были 2024 и 2023 годов выпуска. В 2021 году, например, доля «прошлогодних» машин составляла всего 10%

Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

При этом импортеры продолжают завозить в Россию прошлогодние машины без пробега. В марте из 72 тыс. ввезенных автомобилей, 82% были выпущены в 2024 году, и еще 3% — в 2023-м.

— Здесь нет никакой конспирологии. Все дело в затоваривании складов. Как только они разгрузятся, мы сразу увидим больше моделей 2025 года. Есть бренды китайских производителей, запасов которых хватает на 5-8 месяцев. А одного — даже на 10. По сути, до конца года — рассказал «Известиям» директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Подорожания пока не заметили

В I квартале цены на автомобили выросли на 3-4%, отметил Николай Иванов. Благодаря акциям и скидкам от импортеров и дилеров, конечный потребитель пока этого не ощущает

По словам представителя «Рольфа», скидки сейчас есть практически на все модели, которые официально представлены в Росси — в среднем от 100 до 300 тыс. рублей. Дилеры к этому добавляют еще около 100 тыс. рублей.

— Пока эти программы действуют, но есть случаи, когда производитель повышает цены. Пусть и минимально, но это тоже определенный сигнал, — отметил Николай Иванов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Автопроизводители для поддержания спроса расширили программы поддержки. Около трети марок из Китая увеличили скидки до 70-100 тыс. рублей, рассказал Ренат Тюктеев

— В дисконтной зоне в марте и начале апреля находится большинство марок. Благодаря этому в апреле мы ожидаем небольшой рост интереса к покупкам, он не будет стремительным, однако продажи могут вырасти на 10% по отношению к марту, — считает он.

«Ударят по наиболее чувствительной категории»

По словам Рената Тюктеева, оживление спроса может произойти только при снижении ставки ЦБ до уровня хотя бы 15-17%. Это сделает рынок автокредитования более доступным.

Руководитель продаж «еКредит» Никита Марголин напомнил, что с 1 апреля 2025 года ЦБ вводит дополнительные макропруденциальные надбавки. Речь идет о снижении доступности займов для клиентов с высокой долговой нагрузкой, а также об ограничениях на кредиты под залог уже имеющегося автомобиля, если средства направляются не на покупку новой машины, а на любые другие цели.

Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

— Эти нововведения в первую очередь ударят по наиболее чувствительной категории заемщиков — тем, кто планирует приобрести автомобиль с минимальным первоначальным взносом. В таких случаях риск невозврата выше, и банки будут вынуждены либо ужесточать собственные требования, либо вовсе отказывать в выдаче займа, — отметил он.

Продолжение тенденции к сокращению рынка может привести к кризису в отрасли, что потребует срочной поддержки со стороны государства, заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

Будут падать до середины года

«Автостате» же представил обновленный прогноз на 2025 год по новым легковым автомобилям на уровне 1,25-1,49 млн машин. С ним согласны многие, но не все эксперты.

— Я считаю, что первая половина года будет проходить в таком ключе: каждый месяц мы будем говорить, что он хуже, чем аналогичный месяц прошлого года. Я думаю, что до середины лета или до осени будет такая ситуация. Хороший расклад для нынешнего года — повтор результатов 2024 года, — рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Уже очевидно, что прогноз по году должен быть пересмотрен в сторону уменьшения — до 1.2 млн или даже ниже, считает Николай Иванов.