На льготные автокредиты выделят 36 млрд рублей в 2025 году

В России на госпрограмму льготного авктокредитования в 2025 году планируется выделить 36 млрд рублей, а на госпрограмму льготного лизинга — 27 млрд рублей. Об этом рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян 17 декабря.

Ранее в декабре правительство объявило, что на реализацию льготных программ автокредитования и лизинга будет дополнительно выделено свыше 18 млрд рублей. Всего в текущем году по этим направлениям распределено почти 45 млрд рублей.

Как сообщает ТАСС, получить скидку в размере до 25% при приобретении автомобиля с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающего не менее 1,6 тыс. баллов за локализацию, могут люди с ограничениями по здоровью, медработники, учителя, участники СВО и их семьи. При покупке электромобиля цена снизится на 35%.

Ранее в этот день сообщалось, что количество выданных автокредитов на новые и подержанные машины в ноябре 2024 года упало на 30,4% по сравнению с октябрем, а за два месяца выдача сократилась более чем на половину — на 51,3% относительно сентября.

4 декабря глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что повышение ключевой ставки и ужесточение стандартов кредитования сделало автокредиты для россиян почти недоступными.