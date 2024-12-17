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В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Количество выданных автокредитов на новые и подержанные машины в ноябре 2024 года упало на 30,4% по сравнению с октябрем, а за два месяца выдача сократилась более чем на половину — на 51,3% относительно сентября. Об этом 17 декабря сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в ноябре было выдано 82,9 тыс. автокредитов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился на 15,4%. Снизился в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданных автокредитов — на 33,5%, до 110,1 млрд рублей. За последние два месяца сокращение показателя составило 54,8%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 24,7%.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2024 года было выдано в Москве, Татарстане, Московской области, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

Наиболее серьезная динамика сокращения выдачи автокредитов в регионах РФ зафиксирована в Новосибирской области (–40,3%), Ханты-Мансийском АО (–35,2%), Пермском крае (–34,9%), а также в Свердловской (–34,8%) и Волгоградской (–34,8%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге за месяц количество сократилось на 32,2 и 29,3% соответственно.

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4 декабря глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что повышение ключевой ставки и ужесточение стандартов кредитования сделало автокредиты для россиян почти недоступными.

28 ноября сообщалось, что за 10 месяцев 2024 года в России было выдано автокредитов на сумму 2,02 трлн рублей, что на 79,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе–октябре в РФ было выдано 1,4 млн автокредитов, рост по сравнению с прошлым годом составил 75,7%.

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