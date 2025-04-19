Искра надежды: АвтоВАЗ запустил производство совершенно новой модели

В Тольятти дали старт производству новой модели — Lada Iskra. Она займет место между Грантой и Вестой и будет предлагаться в трех вариантах. Сколько будет стоить новая «Лада» и какие у нее перспективы, рассказывает корреспондент «Известий», побывавший на запуске новинки.

Справились сами

На состоявшейся 19 апреля торжественной церемонии запуска первые «Искры», красный седан и синий универсал, съехали со сборочной линии Гранты и встали в ряд с белой «Копейкой» ВАЗ-2101.

Как и в случае с первой моделью Волжского автозавода, в проекте «Искра» не обошлось без участия иностранцев. Изначально новое семейство создавали на платформе Renault, но после того, как французский автопроизводитель перестал быть акционером АвтоВАЗа и покинул российский рынок, машину пришлось дорабатывать и локализовывать силами местных инженеров. Новинка частично использует технические решения, применяющиеся на Vesta: некоторые элементы шасси и тормозной системы, электронную архитектуру, органы управления и прочее.

Фото: АвтоВАЗ

Как рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов, менее чем за три года концерну удалось достичь 90-процентной локализации производства.

— Узлы и компоненты производятся либо на самом заводе, либо на российских предприятиях-партнерах. Небольшая часть поступает от поставщиков из санкционно безопасных стран, — сообщил глава АвтоВАЗа.

Присутствовавший на запуске новой модели глава Минпромторга Антон Алиханов оценил проделанную работу и вручил сотрудникам предприятия ордена Александра Невского и орден Дружбы.

— АвтоВАЗ провел выдающуюся работу: перестроил свои кооперационные цепочки, локализовав свыше 2 тысяч узлов и элементов основных систем. Тем самым дал стимул для роста отечественной автокомпонентной отрасли, — отметил Алиханов.

Собирать новинку будут роботы

Для сварки кузовов Lada Iskra на заводе создана новая линия с 17 автоматическими комплексами и 112 роботами.

Фото: АвтоВАЗ

Сборка и окраска осуществляется в тех же цехах, что и Granta — ранее они были модернизированы под новый проект. В частности, установлены новые роботы нанесения грунта.

Lada Iskra: цена, версии, моторы

«Руль мягкий, мне очень понравилось. Хорошая машина.», — сказал Антон Алиханов, проехавшись за рулем «Искры» по заводскому испытательному треку.

Максим Соколов рассказал, что цены на Lada Iskra будут начинаться от 1,2 млн рублей. Новинку предложат в трех вариантах: седан, универсал и приподнятый универсал Cross. Дорожный просвет первых двух — 170 мм, а «Кросса» — 200 мм. Длина седана и универсала — 4333 мм. Это на 65 мм больше, чем у седана Granta, и на 107 мм меньше, чем у седана Vesta. Длина универсала Iskra Cross — 4342 мм, что на 194 мм больше, чем Granta Cross и на 103 мм меньше, чем Vesta SW Cross.

«Искру »оснастят двигателями объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. (143 Нм) либо 106 л.с. (148 Нм). В первом случае мотор сочетается с пятиступенчатой механикой. Более мощный двигатель агрегатирован шестиступенчатой механикой либо «автоматом». Для универсала Cross предложат только 106-сильный мотор.

Фото: АвтоВАЗ

Представители АвтоВАЗа особо отметили, что в облицовке панели приборов и дверных карт применены материалы с повышенной износостойкостью.

Рулевое колесо регулируется по вылету и углу наклона. В зависимости от комплектации обивка сидений имеет черно-серую либо контрастную окраску.

Впервые у модели марки Lada реализована разблокировка лючка бензобака из салона — рычагом слева от сиденья водителя. Также внедрен датчик низкого уровня омывающей жидкости.

В Iskra с кузовом универсал применен двусторонний складной коврик багажника, который прикрывает спинки сидений при трансформации салона, предохраняя их от загрязнения. В багажнике у универсала предусмотрена складная полка.

Все комплектации оснащаются как минимум двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой «ЭРА-ГЛОНАСС», системой курсовой устойчивости (ESC) и функцией помощи при трогании на подъеме.

Будет ли Iskra Sport

Что касается спортивной версии Lada Iskra, то говорить о ее появлении рано.

Фото: АвтоВАЗ

— Спорт-версию пока прикидываем только на бумаге. Машина для зимней гонки — это серийная Iskra с элементами от гоночной Весты. Но не исключаем возможность появления версии Iskra Sport, — рассказал «Известиям» руководитель продуктового маркетинга «АвтоВАЗа» Сергей Корниенко.

Гоночная версия Lada Iskra была показана в январе в Самарской области в рамках 27-й «Гонки чемпионов». Постройкой машины занималась заводская команда Lada Sport Rosneft. Автомобиль был специально подготовлен для участия в ледовых гонках. Кузов Iskra облегчили и оснастили вварным каркасом безопасности. В подвеску усилили и сделали более жесткой. Объем двигателя вырос с 1,6 л до 1,8 а отдача увеличилась до 173 л.с. и 200 Нм.

Когда старт продаж и сколько планируют выпустить

На старте производства собрано всего 12 машин, а до этого АвтоВАЗ собрал для испытаний и обучения сотрудников дилерских центров три сотни автомобилей. Старт продаж намечен на 20 июля.

Фото: АвтоВАЗ

— Два-три месяца уйдет на наполнение дилерской сети. Объем производства будет зависеть от спроса — готовы произвести столько, сколько будет востребовано рынком, — заявил Максим Соколов. Максимально завод в Тольятти может производить 150 тыс. Lada Iskra в год.

Сергей Корниенко предположил, что по итогам года доля «Искры »в общих объемах продаж может составит около 5%.

— Эта модель позиционируется четко между Грантой и Вестой — и по габаритам, и по комплектациям, и по цене, — рассказал он «Известиям».

Новая модель позволит АвтоВАЗу выполнить заявленный план производства и продаж в этом году, считает главный редактор «За Рулем» Максим Кадаков

Фото: АвтоВАЗ

— Эффект будет заметен только во втором полугодии. После начала продаж «Искры» вполне вероятен определенный внутримодельный «каннибализм»: эта машина «отщипнет» часть покупателей и от Гранты, и от Весты, поскольку по цене будет между ними, — отметил Максим Кадаков.