АвтоВАЗ начал производство новой модели Lada Iskra

На заводе АвтоВАЗа в Тольятти состоялся торжественный старт производства новой модели Lada Iskra, передает с места событий 19 апреля корреспондент «Известий». Новинка займет рыночную нишу между моделями Granta и Vesta. Старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля текущего года. Как рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, стоимость авто стартует от 1,2 млн рублей.

Максимальная производственная мощность предприятия составляет 150 тыс. экземпляров Iskra в год, однако фактические объемы будут рассчитываться исходя из рыночной ситуации, рассказали на АвтоВАЗе.

Фото: АвтоВАЗ

Для сварки кузовов Lada Iskra на заводе создана новая линия с 17 автоматическими комплексами и 112 роботами. Сборка и окраска осуществляется в тех же цехах, что и Granta, которые были модернизированы под новый проект. В частности, установлены новые роботы нанесения грунта.

В компании заявили, что уровень локализации Iskra превышает 90%. Модель частично использует технические решения, применяющиеся на Vesta: часть элементов шасси, тормозной системы, электронную архитектуру, органы управления и прочее.

Для проведения испытаний, отработки производственных технологий и обучения к старту промышленного производства произведено около 300 автомобилей Iskra. Опытные образцы тестировались как на полигоне АвтоВАЗа, так и на дорогах общего пользования.

Фото: АвтоВАЗ

В ходе испытаний на безопасность проведено 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем. АвтоВАЗ подчеркнул, что новинка значительно превосходит национальные требования и демонстрирует уровень безопасности, сопоставимый с Lada Vesta и зарубежными аналогами B-класса.

Накануне АвтоВАЗ объявил о повышении уровня роботизации на предприятии. Новые роботизированные сварочные комплексы установлены в цехе сварки Lada Iskra, который готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы завершены.

9 апреля АвтоВАЗ сообщил о полном восстановлении технологий в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) в Тольятти. Прежде на нем начиналось производство внедорожника ВАЗ-2123 (впоследствии стал Chevrolet Niva), отрабатывалась сборка Kalina и других моделей.