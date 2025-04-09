АвтоВАЗ восстановил опытно-промышленное производство

АвтоВАЗ объявил о полном восстановлении технологий в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) в Тольятти. Оно создано для отработки методик выпуска новых моделей и производства мелкосерийных автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило «Известиям» 9 апреля.

Перезапуск мощностей ОПП позволит снизить логистические издержки, расширить модельный ряд и совершенствовать качество мелкосерийной продукции, рассказали в компании. Сейчас на площадке дочернее предприятие АвтоВАЗа — АО «Производство специальных автомобилей «ВИС-Авто» — занимается выпуском пикапов и фургонов на базе Lada Granta и Niva, внедорожников Niva Bronto и различных спецавтомобилей.

Сейчас «ВИС-Авто» осваивает сварку и окраску кузовов для Niva Sport, ранее выпускавшихся на головном предприятии. В дальнейшем здесь планируется наладить сборку автомобилей в рамках новых проектов АвтоВАЗа.

В 2024 году на ОПП перезапущены технологии сварки кузовов и сборки автомобилей, а в начале 2025 года заработал современный окрасочный комплекс (прежде автомобили отправлялись на окраску на основную производственную площадку).

Прежде на ОПП АвтоВАЗа начиналось производство внедорожника ВАЗ-2123 (впоследствии ставшего Chevrolet Niva), отрабатывалась сборка Kalina и других моделей. Десять лет назад по решению предыдущих акционеров ОПП было закрыто, часть оборудования демонтирована, а часть законсервирована.

5 апреля АвтоВАЗ начал продажи классического трехдверного внедорожника Lada Niva в новой модификации Sport, в день 48-летия с начала производства первой серийной «Нивы». Цена новинки стартует от 1,7 млн рублей.

4 апреля сообщалось, что, как заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов, ключевыми проектами по развитию производства компании в 2025 году являются старт производства Lada Iskra, освоение нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva и запуск Vesta Sport второго поколения.