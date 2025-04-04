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Глава АвтоВАЗа назвал три ключевых новинки Lada в 2025 году

Соколов: Lada Vesta Sport второго поколения — ключевой проект АвтоВАЗа
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Старт производства Lada Iskra, освоение нового 1,8-литрового мотора для семейства Niva и запуск Vesta Sport второго поколения — это ключевые проекты по развитию производства АвтоВАЗа в 2025 году. Об этом заявил глава компании Максим Соколов в Тольятти на отраслевом совещании по вопросам развития региональных поставщиков автопрома, передает 4 апреля корпоративное вазовское сообщество «На заводе» в соцсети «ВКонтакте».

Президент АвтоВАЗа рассказал, что 2025 год, согласно прогнозам, является кризисным, и это накладывает особые обязательства на всех, от кого зависит развитие автомобильной отрасли. Разработка собственных автомобилей и независимых платформ может обеспечить объем заказов и в целом стать перспективой для всех предприятий отрасли, подчеркнул Соколов.

Как сообщалось ранее, дебют модернизированной Lada Vesta Sport состоится во II квартале 2025 года, подробности о новинке в компании пока не раскрывают. Старт серийного производства автомобилей нового семейства Lada Iskra состоится 19 апреля 2025 года.

Новый мотор для семейства Lada Niva представляет собой уже существующий агрегат объемом 1,8 л, но с восьмиклапанной головкой блока. По данным «Известий», он будет развивать 90 л. с. и порядка 120 Нм крутящего момента. Первой двигатель получит Niva Travel, затем — классическая Legend.

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Ранее в этот день АвтоВАЗ объявил, что продажи классического трехдверного внедорожника Lada Niva в новой модификации Sport начнутся 5 апреля, в день 48-летия с начала производства первой серийной «Нивы». Цена новинки стартует от 1,7 млн рублей.

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