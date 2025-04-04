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АвтоВАЗ объявил цену и дату старта продаж Lada Niva Sport

Lada Niva Sport поступит в продажу 5 апреля по цене от 1,7 млн рублей
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Фото: АвтоВАЗ
dzen
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Продажи классического трехдверного внедорожника Lada Niva в новой модификации Sport начнутся 5 апреля, в день 48-летия начала производства первой серийной «Нивы». Цена новинки стартует от 1,7 млн рублей, говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 4 апреля.

По сравнению с Niva Legend спортивная модификация получила около 140 конструктивных изменений, рассказали в компании. Внедорожник оснастили двигателем, который применяется на Granta Sport, — это 16-клапанный 1,6-литровый мотор мощностью 122 л. с. Его характеристики улучшены за счет облегченной системы впуска и выпуска, спортивных распредвалов и специальной прошивки контроллера. Разгон с места до 100 км/ч занимает 11,8 секунды, максимальная скорость достигает 162 км/ч.

Дорожный просвет увеличен с 200 до 220 мм. Сохранен постоянный полный привод, возможность включения пониженной передачи и блокировки межосевого дифференциала. С учетом изменений в моторном отсеке и колес увеличенной размерности запаски не предусмотрено — вместо нее имеется дорожный набор для ремонта шин.

Увеличенная мощность потребовала модернизации других систем. Усилен кузов, установлена более эффективная тормозная система (дисковые вентилируемые спереди и дисковые сзади), другие амортизаторы, в задней подвеске применен стабилизатор поперечной устойчивости, усилена балка заднего моста.

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Фото: АвтоВАЗ

Niva Sport получила 17-дюймовые двухцветные диски с покрышками увеличенной размерности, салон оформлен в черно-красных тонах, руль обшит кожей и регулируется по наклону, раздаточная коробка оснащена однорычажным приводом. Модель базируется на топ-комплектации Niva Legend с кондиционером, обогревом передних сидений и электрорегулировкой зеркал. Есть рейлинги, дополнительные фары дальнего света на переднем бампере и накладка воздухозаборника на капоте.

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Накануне АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Largus в двухтопливной модификации CNG. Такой автомобиль может работать как на бензине, так и на природном газе (метане), который закачивается в три стальных баллона общим объемом около 90 л. Работа на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. При полной заправке Largus CNG обладает запасом хода более 1 тыс. км, утверждают в компании.

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