АвтоВАЗ объявил о повышении роботизации производства

АвтоВАЗ объявил о повышении уровня роботизации на предприятии. Новые роботизированные сварочные комплексы установлены в цехе сварки Lada Iskra, который готов к старту промышленного производства. Основные пусконаладочные работы здесь успешно завершены, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 14 апреля.

Цех сварки Lada Iskra — это новое производство, созданное в рамках проекта. Его площадь составляет более 40 тыс. кв. м, а производительность достигает 30 кузовов в час. В цехе установлены 17 автоматических линий и 112 роботов; суммарно здесь наносится более 4800 точек сварки. Всего в цехе трудится более 700 рабочих и инженеров.

Новое оборудование применяется как при сварке, так и при завальцовке и перекладке деталей — для этого конструкция примененных роботов предусматривает различный потенциал по грузоподъемности: от 125 до 350 кг.

Всего на АвтоВАЗе задействовано более 1,3 тыс. роботов. В компании отметили, что это наибольшее количество среди всех российских автозаводов. К примеру, уровень роботизации на линии сварки кузовов Lada Granta превышает 85%. Компания также использует автоматический напольный транспорт, в научно-техническом центре (НТЦ) робототехника применяется в циклических испытаниях узлов и агрегатов автомобилей на надежность и долговечность.

9 апреля АвтоВАЗ объявил о полном восстановлении технологий в бывших цехах опытно-промышленного производства (ОПП) в Тольятти. Прежде на нем начиналось производство внедорожника ВАЗ-2123 (впоследствии ставшего Chevrolet Niva), отрабатывалась сборка Kalina и других моделей.

5 апреля в день 48-летия с начала производства первой серийной «Нивы» АвтоВАЗ начал продажи классического трехдверного внедорожника Lada Niva в новой модификации Sport. Цена новинки стартует от 1,7 млн рублей.