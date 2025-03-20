Покатились: выдачи автокредитов рухнули до двухлетних минимумов

Выдачи автокредитов по итогам февраля достигли рекордно низких уровней почти в 77 млрд рублей — это минимум за последние два года, следует из данных ОКБ (есть у «Известий»). Рынок столкнулся с падением спроса из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ и федеральных властей. Чтобы поддержать продажи, дилеры готовы пойти на скидки, которые уже доходят до 100–300 тыс. рублей. Тем не менее до конца года цены неизбежно будут расти: импортные машины подорожают из-за высокого утильсбора, а мощностей нашего автопрома не хватает, чтобы полностью покрыть спрос со стороны россиян. Что будет с этим рынком в 2025-м году — в материале «Известий».

Условия выдач автокредитов

За февраль банки выдали россиянам 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд рублей — это минимум с весны 2023-го, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи сократились в полтора раза, подтвердили в Скоринг Бюро.

Банки тоже говорят о сильном сокращении выдач по сравнению с предыдущим годом. В ВТБ они упали вдвое, в ОТП Банке — втрое, в Совкомбанке — в полтора раза, сообщили в пресс-службах организаций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В то же время, средний чек по автокредитам также сокращается — в феврале он составил 1,2 млн рублей, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ОКБ. При этом полная стоимость кредитов на авто (ПСК) снижается уже четыре месяца подряд, ее средний показатель достиг 23,5%. ПСК включает в себя ставку в процентах годовых и все дополнительные затраты по ссуде (страховку и возможные комиссии).

Средний срок автокредитов — также на минимальных уровнях: пять лет и четыре месяца. Переплата по автокредиту с такими условиями может составить порядка 800 тыс. рублей — это 70% от изначальной стоимости машины, подсчитали «Известия».

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

На рынке новых автомобилей основным спросом у клиентов пользуются российские и китайские бренды, сообщил представитель Абсолют Банка. Около 40% продаж приходится на Lada, еще 14% — на китайскую Chery, 9% — на Changan. Также отмечается высокий спрос на другие марки из КНР, такие как Haval и Kaiyi.

Почему спрос на машины резко упал

Банки выдают меньше автокредитов, так как ЦБ последовательно проводит политику «охлаждения» этого рынка, отметил гендиректор Скоринг Бюро Олег Лагуткин. В середине 2024-го регулятор ввел для финансовых организаций ограничения на выдачу автокредитов заемщикам, которые направляют на обслуживание долгов более 50% своего дохода. Эта мера привела к ужесточению риск-политик банков и заметно сузила число потенциальных клиентов.

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Однако основной причиной обвала рынка автоссуд по праву можно считать рост утилизационного сбора. Его платят продавцы, но все издержки закладываются в стоимость машины.

Справка «Известий» Утилизационный сбор платят импортеры и производители за каждое проданное в РФ авто. Но отечественным компаниям эта сумма возвращается в виде субсидий. Поэтому рост утильсбора в основном затрагивает иномарки. С 1 октября 2024-го показатель вырос сразу на 70–85% в зависимости от параметров авто, например объема двигателя. С 1 января 2025 года его снова увеличили, на этот раз в среднем на 10%. Утильсбор на машины с объемом двигателя до 2 л может достигать 500 тыс. — это значительный процент от стоимости покупки.

Еще в марте 2024-го и банки, и заемщики поняли, что время доступных машин скоро закончится, из-за чего тогда выдачи кредитов на их покупку подскочили до рекордных уровней, напомнил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Однако уже в октябре, когда новые требования к ввозу иностранных авто в РФ заработали, продажи стали стремительно падать — тренд продолжается до сих пор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Введение утильсбора направлено на поддержку отечественного автопрома, а также призвано стимулировать иностранные бренды переносить производство в Россию, пояснил экономист Андрей Бархота. Однако китайские производители не торопятся это делать.

Кроме того, цены на машины до октября 2024-го и без того росли на фоне ажиотажного спроса перед ростом утильсбора, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. А также из-за ослабления курса рубля в конце того года. За шесть месяцев стоимость легковых автомобилей увеличилась в среднем на 7–12%.

Согласно утвержденному правительством РФ плану, утилизационный сбор на автомобили будет ежегодно повышаться на 10–20% вплоть до 2030-го, заключил Владимир Чернов. Это и дальше способствует росту цен.

Как выбить скидку на автомобиль

Сильнее всего от падения спроса на машины страдают именно дилеры, подчеркнул экономист Андрей Бархота. Дело в том, что до 40% автопарка на продажу может закупаться в кредит. Чтобы расплатиться по долгам, им важно распродать товар, поэтому они могут вводить скидки.

— Если дилеры закупают автомобили сразу, они в любом случае обходятся дешевле рыночной стоимости. Эту разницу можно превратить в скидку, пожертвовав частью дохода ради стимулирования продаж, — пояснил Андрей Бархота.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Размер дисконта варьируется в зависимости от бренда и модели, достигая в отдельных случаях нескольких миллионов рублей, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В марте средний размер скидки в автосалонах России увеличился до 100–300 тыс. рублей.

— Дополнительные скидки предоставляются на автомобили Belgee, Geely и Haval. За последние недели стоимость машин как минимум девяти брендов заметно уменьшилась, — добавил эксперт.

Получается, что приобретение автомобиля в условиях низкого спроса на рынке может оказаться выгодным, резюмировал Андрей Бархота.

Фото: TASS/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Тем не менее в 2025-м цены на авто продолжат расти, констатировал Владимир Чернов. Это неизбежно на фоне повышения утильсбора и ограниченного предложения машин внутри России. Их стоимость по итогам года увеличится не менее чем на 10–15%, но по отдельным моделям возможна и более резкая динамика.

Спасти ситуацию и с предложением авто, и со спросом на них, и со стоимостью могло бы возвращение иностранных брендов на российский рынок, добавили во Freedom Finance Global. Например, ходят слухи, что эту возможность рассматривает японский бренд Toyota. Тем не менее, даже если поставки автомобилей в РФ сильно вырастут, их стоимость продолжит увеличиваться год от года вместе с утилизационным сбором, ведь эта мера направлена именно против импорта.