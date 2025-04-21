Таможня даст добро: ряд премиальных авто не попадет под запретительный утильсбор

Ряд моделей BMW, Audi и Chevrolet может не попасть под запретительный утильсбор, выяснили «Известия». С 1 мая планируется вступление в силу нового порядка его расчета для импортных машин из стран ЕАЭС. Сбор должен закрыть последние лазейки для дешевой растаможки автомобилей. Но в список Минпромторга по его уплате не вошел ряд моделей: седаны BMW 330e, кроссоверы Х3 30e и Х5 45e, седан Audi A6 50 TFSI e, паркетники Mercedes GLC 300de, Buick Encore и некоторые другие. Теперь на их ввоз будет перестраиваться рынок, считают эксперты.

Почему некоторые модели автомобилей не попали в список Минпромторга

Новая формула расчета утильсбора с опорой на списки Минпромторга содержит в себе ряд пробелов, которые позволят ввозить иностранные автомобили из стран ЕАЭС с существенной скидкой, рассказали «Известиям» эксперты по подбору автомобилей. К примеру, седаны BMW 330e, кроссоверы Х3 30e и Х5 45e, а также седан Audi A6 50 TFSI e, паркетники Mercedes GLC 300de, Buick Encore и некоторые другие не отражены в списках министерства и ФТС, а значит, утильсбор по ним рассчитывается по упрощенной экономичной методике. Эту лазейку сейчас и изучают челноки.

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— В основном это гибридные автомобили, кроме некоторых американцев, — рассказал «Известиям» эксперт по подбору автомобилей Роман Трофимов. — Для нашего рынка это редкие машины, выпускающиеся с 2021 года. Они оснащены современными бензоэлектрическими установками экологического стандарта Евро-6. К ним не привыкли покупатели, отчего заказы на ввоз поступали редко. Поэтому они не отражены еще в статистике ФТС и не попали в перечень Минпромторга.

Однако в минувшие годы эти модели появились в Белоруссии и теснят близкие по характеристикам машины. Они растаможены, и на них могут ориентироваться покупатели, стремящиеся привезти транспорт с дисконтом из соседней страны, входящей в ЕАЭС.

— Выгода при покупке в Белоруссии достигается за счет скидки в 50% на машины для личного пользования, оформленные на льготные категории граждан. Продавцы платят им за услуги от $1 тыс. до $3,5 тыс., а затем переоформляют машины на клиентов из РФ и уже с них взимают эти суммы, — рассказывал ранее Роман Трофимов.

К примеру, таможенная ставка ЕАЭС на автомобиль возрастом три-пять лет с объемом двигателя до 2 л — €2,7 за куб. см. За трехлетнюю машину надо заплатить таможне €5,4 тыс., а при оформлении на льготника — только €2,7 тыс., отметил он. С учетом затрат на услуги льготников и на оформление получается €1,7–2 тыс. выгоды. Она и привлекает покупателей из России.

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— С прошлого года Минпромторг и ФТС постепенно перекрывали этот механизм с помощью так называемого утильсбора, — рассказал «Известиям» эксперт дилерского автобизнеса Артем Самородов. — Сначала они с его помощью доначисляли разницу в НДС (совокупный таможенный платеж в странах ЕАЭС имеет различия из-за неодинакового НДС. — «Известия»), а затем стали покрывать и прочие преимущества иностранной растаможки. Поток машин из соседних республик резко снизился.

С 1 мая Минпромторг намерен ввести еще более жесткую формулу расчета утильсбора, которая в своем базисе опирается на фиксированные цены на подержанные машины, составленные министерством, следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минпромторгом. С документом ознакомились «Известия». Формула учитывает общие расходы покупателя на ввоз и оформление, и если машина приобретена со скидкой, то на нее начисляется увеличенный утильсбор, перекрывающий все выгоды растаможки и низкой цены за границей.

Справка «Известий» Утильсбор с мая будут считать по формуле: УС = УС ед + (Рс – Cз) х 0,5, где УС ед — единая ставка утильсбора, Рс — средняя стоимость транспортного средства из перечня Минпромторга, а Сз — сумма затрат владельца на приобретение машины. В тех особых случаях, когда автомобиль в перечне Минпромторга не указан, применяется формула УС = УС ед х 3.

Однако, по словам Романа Трофимова, есть в формуле и слабое звено. Если машина не значится в списке Минпромторга, то для расчета утильсбора используется упрощенная формула: УС = УС ед х 3, где УС ед для физических лиц на машины старше трех лет и с моторами объемом до 3 л составляет всего 5,2 тыс. рублей.

— К примеру, при ввозе трехлетнего гибридного кроссовера BMW Х3 30e из Белоруссии, которого нет в списке, владельцу придется заплатить 15,6 тыс. рублей, если с момента растаможки в странах ЕАЭС прошло 12 месяцев, — отмечает эксперт. — Для сравнения: за популярный BMW X3 30i утильсбор для физических лиц составляет 600–650 тыс. рублей.

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Упрощенный порядок расчета применим для некоторых гибридных версий BMW, Audi, Mercedes. К примеру, Audi A6 50 TFSI e оснащается бензоэлектрической силовой установкой суммарной мощностью 299 л.с., в состав которой входят 252-сильный бензиновый двухлитровый турбомотор и 143-сильный электромотор, интегрированный в семиступенчатую автоматическую коробку передач. По характеристикам машина сравнима с 3,5-литровым аналогом.

Не попали в список Минпромторга и BMW X5 45e и Mercedes GLC 300de, для которых утильсбор рассчитывается также по упрощенной формуле и в 40 раз меньше, чем на аналоги с обычными моторами. Нет в списке и бензиновых Buick Encore, которые битыми завозили в Белоруссию из США. После восстановления цена на них становилась привлекательна для перепродажи в Россию, отмечает Роман Трофимов.

По словам эксперта, новый порядок расчета открывает потенциальную возможность для ввоза в Россию через Белоруссию в том числе битых и утопленных машин тех моделей, которые не содержатся в списках Минпромторга. Они закупаются недорого за границей и восстанавливаются в республике местными компаниями. Цена на них может быть на четверть ниже рынка.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Как рассказали «Известиям» в ФТС, перечень средних цен на подержанные автомобили формирует Минпромторг на основании информации о марке, модели и средней стоимости транспортных средств, представленной таможенной службой. В Минпромторге, в свою очередь, отметили, что ведомство актуализирует перечень и осуществляет его публикацию на своем официальном сайте не реже одного раза в квартал.

Смогут ли машины из Белоруссии наполнить российский рынок

Схема частного ввоза машин из Белоруссии работает только под заказ и не формирует существенного объема, рассказал Артем Самородов. С учетом нынешней стагнации на авторынке интерес к таким сделкам минимальный и уже не делает статистической картины для российского рынка в целом, добавил он.

На конец апреля в Белоруссии находилось около 500 автомобилей Chevrolet Equinox, 152 Buick Encore и 50 штук гибридных BMW 2020 года выпуска. Есть задел и по другим моделям, но их быстро выберут покупатели, отмечает Роман Трофимов.

Для пополнения запасов в Белоруссии есть существенная преграда. Низкий утильсбор для физических лиц рассчитывается только при нахождении машины в республике больше года. Если с даты растаможки в Белоруссии и ввоза в РФ прошло меньше 12 месяцев, то начисляется коммерческий утильсбор, который, например, вместо 15,6 тыс. рублей может достигать 3,5 млн.

С 2024-го автомобиль, растаможенный в стране ЕАЭС, должен год простоять там на учете, и только потом его можно продать в Россию с небольшим утильсбором, поясняет Артем Самородов.

По итогам прошлого года количество ввезенных в Россию новых автомобилей из стран ЕАЭС составило более 180 тыс. единиц, рассказал управляющий директор ГК «Альфа-Лизинг» Максим Агаджанов. Немалая их часть завезена из Белоруссии и Киргизии.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Однако с индексацией утилизационного сбора с 1 января 2025 года, а также в связи с грядущими в мае корректировками его расчета этот вид импорта стал менее выгодным, добавляет эксперт.

По его словам, уже по итогам I квартала заметно влияние утилизационного сбора на уровень продаж. Что касается не вошедших в списки Минпромторга автомобилей, то, скорее всего, их импорт продолжится, но только в ограниченных количествах, отметил Максим Агаджанов.