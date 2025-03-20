Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп согласился работать над запросом Киева о поставке дополнительных систем ПВО
Мир
На Украине продлили арест бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому
Мир
В РФ заявили о приравнивании миротворцев Европы на Украине к вовлечению в конфликт
Мир
СМИ сообщили о попытке США ликвидировать одного из лидеров хуситов в Сане
Спорт
Дзюба прокомментировал свой 31-й гол за национальную команду
Мир
Вучич заявил о вере в развитие сотрудничества с НАТО после встречи с Рютте
Мир
МИД заявил протест послу Молдавии в связи с блокадой дипмиссии РФ в Кишиневе
Армия
Борт с освобожденными из плена бойцами ВС РФ приземлился в Москве
Мир
Al Masirah сообщил об ударе США по йеменской столице Сане
Мир
Ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в США
Мир
Глава РФПИ указал на готовность администрации Трампа к диалогу с РФ
Мир
Турецкая оппозиция анонсировала митинги в поддержку Имамоглу 23 марта
Экономика
Глава ВТБ Костин заявил о ненужности SWIFT
Спорт
Футболисты сборной России разгромили Гренаду в товарищеском матче
Мир
Арестованного мэра Стамбула обвинили в пособничестве терроризму и мошенничестве
Спорт
Экс‑футболист сборной Черногории Делибашич умер на 44‑м году жизни
Общество
Из Суджанского района Курской области с 12 марта эвакуировали более 520 человек

Выдачи автокредитов упали до двухлетнего минимума

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За февраль банки выдали россиянам 62,3 тыс. автокредитов на 76,7 млрд рублей — это минимум с весны 2023-го, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдачи сократились в полтора раза, подтвердили в «Скоринг Бюро».

Ссуда идет: реальные ставки по потребкредитам поднялись до 37%
Банки пытаются выжать из россиян максимум перед возможным снижением ключевой

Банки тоже говорят о сильном снижении выдач по сравнению с предыдущим годом. В ВТБ они упали вдвое, в ОТП Банке — втрое, в Совкомбанке — в полтора раза, сообщили в пресс-службах организаций.

Банки выдают меньше автокредитов, так как ЦБ последовательно проводит политику «охлаждения» этого рынка, отметил гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. В середине 2024-го регулятор ввел для финансовых организаций ограничения на выдачу автокредитов заемщикам, которые направляют на обслуживание долгов более 50% своего дохода. Эта мера привела к ужесточению риск-политики банков и заметно сузила число потенциальных клиентов.

Однако основной причиной обвала рынка автоссуд по праву можно считать рост утилизационного сбора. Его платят продавцы, но все издержки закладываются в стоимость машины. Утилизационный сбор перечисляют импортеры и производители за каждое проданное в РФ авто. Но отечественным компаниям эта сумма возвращается в виде субсидий. Поэтому рост утильсбора в основном затрагивает иномарки. С 1 октября 2024-го показатель вырос сразу на 70–85% в зависимости от параметров авто, например, объема двигателя. С 1 января 2025 года его снова увеличили — на этот раз в среднем на 10%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Покатились: выдачи автокредитов рухнули до двухлетних минимумов

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025