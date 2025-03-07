Ввоз ныне не там: с 1 мая премиальные б/у машины могут подорожать на 25%

С 1 мая подержанные машины премиум-класса могут подорожать на четверть. Новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из ЕАЭС, повысит их стоимость в среднем на 25% . Таким образом власти рассчитывают прикрыть лазейку для дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии . Постановление кабмина об изменении формулы расчета утильсбора в случае его принятия вступит в силу с 1 мая. В итоге цена трех–пятилетних машин премиум-класса может увеличиться в среднем на 1 млн рублей, что заставит серых перекупщиков уйти с рынка , полагают эксперты.

Как рассчитают утильсбор

Новый порядок начисления утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС будет учитывать затраты покупателей, что сделает невыгодными серые схемы растаможки в Белоруссии и Киргизии . Это следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минпромторгом (с документом ознакомились «Известия»). Чем дешевле куплена машина в государстве Евразийского экономического союза, тем больше придется доплачивать утильсбор при ее оформлении в России, что сводит на нет существующие выгоды растаможки в странах ЕАЭС .

— При ввозе автомобиля в Россию резко усложнится порядок подсчета платежей , — рассказал «Известиям» эксперт по подбору машин Роман Трофимов. — Владельцу придется доказывать цену машины при покупке за рубежом .

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Власти потребуют представить не только договор купли-продажи, но и другие платежные документы, в том числе счета-фактуры (инвойсы), спецификации, пассажирские таможенные декларации (ПТД), отгрузочные (упаковочные) листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского, налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие квитанции, следует из проекта постановления правительства. Полученные данные должны сверяться с перечнем цен на машины, которые Минпромторг публикует ежеквартально. И если затраты не совпадают, то владельца обяжут компенсировать разницу .

При отсутствии документов сумма утильсбора будет максимальной и превысит 60% от средней стоимости машины , следует из новой формулы расчета этого платежа. В среднем цена на импортируемые б/у машины в премиальном сегменте может увеличиться на 20–25%, полагают дилеры .

— Трехлетняя машина BMW, которую раньше привозили из Белоруссии примерно за 4 млн рублей, подорожает на 1 млн , — уточнил Роман Трофимов.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Этот порядок должен вступить в силу уже с 1 мая 2025 года, что фактически приведет к прекращению работы серых перегонщиков из Киргизии и Белоруссии .

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

Справка «Известий» Утильсбор с мая будут считать по формуле: УС = УС ед + (Рс – Cз) х 0,5; где УС ед — единая ставка утильсбора, Рс — средняя стоимость транспортного средства из перечня Минпромторга, а Сз — сумма затрат владельца на приобретение машины.

Серые схемы растаможки автомобилей

Серые схемы поставок автомобилей получили популярность в 2023 году из-за различий в порядке начисления таможенных платежей в странах ЕАЭС.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС, несмотря на то, что таможенные пошлины едины для членов ЕАЭС, при расчете совокупного таможенного платежа имеются различия из-за НДС, взимание которого не унифицировано . Поэтому цены на растаможку в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане немного отличаются .

Первая попытка выравнять таможенные платежи за счет утильсбора предпринималась 1 апреля 2024 года , рассказал «Известиям» эксперт по автобизнесу «АвтоСпецЦентра» Артем Самородов. Тогда власти скорректировали разницу в НДС и в акцизах. Казалось, что серым схемам конец, но поставщики нашли лазейки в Киргизии и Белоруссии .

В Белоруссии есть ежегодная скидка в 50% на машины для личного пользования льготных категорий граждан. Продавцы платят им от $1 тыс. до $3,5 тыс. за помощь в оформлении машин для клиентов из РФ, рассказал «Известиям» Роман Трофимов.

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

К примеру, таможенная ставка ЕАЭС на автомобиль возрастом три–пять лет с объемом двигателя до 2 л — €2,7 за 1 куб. см. За трехлетнюю машину надо заплатить таможне €5400, а при оформлении на льготника — только €2700 , отметил эксперт.

В Киргизии схема работает по-другому. Там в основном растаможивают машины не по пассажирской таможенной декларации, как везде, а по новому документу — таможенно-приходному ордеру (ТПО), где указываются заниженные цены на импортируемые машины. Например, BMW за $65 тыс. вписывается в ТПО по цене $20 тыс. Этот документ подлинный и признается властями Киргизии , рассказал собеседник «Известий». В результате таможенные платежи в республике в два–три раза ниже, чем в России. Неудивительно, что эти схемы пользуются популярностью , отметил он.

Для еще большего снижения цены импортируемые машины растаможиваются не по коммерческому тарифу, а на физических лиц . Базовая ставка утильсбора в РФ — 20 тыс. рублей. Для сравнения, при оформлении на юридических лиц этот платеж вырастает до 1,174 млн рублей (с мотором до 2 л) и 2,839 млн рублей (с мотором до 3 л).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тем самым при сложных манипуляциях с оформлением цена импортируемой премиальной машины из Германии могла снизиться примерно на четверть по сравнению с ввезенной в Россию с соблюдением всех процедур .

В 2024 году Белоруссия и Киргизия лидировали среди стран (второе и третье место), откуда идут серые поставки автомобилей . Через них на отечественный рынок попадают новые премиальные машины по цене 6–8 млн рублей или подержанные трехлетки ценой 4–6 млн рублей .

На сколько могут повыситься цены на машины

Недобросовестные перегонщики в течение прошлого года придумывали способы обойти требования регуляторов. Например, ввозили автомобили через частных лиц, которые уплачивают утилизационный сбор гораздо в меньшем размере, чем юридические лица , рассказала «Известиям» руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.

— Распространенной схемой было и занижение таможенной стоимости транспортных средств в таможенно-приходном ордере страны ЕАЭС, который невозможно проверить по ценовым справочникам Минпромторга России , — отметила она.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

По данным автомобильного маркетплейса Fresh, в Киргизии официальная цена машины искусственно занижалась до уровня, составляющего примерно четверть от реальной рыночной стоимости. Помимо этого, ставка НДС в республике была установлена на уровне 12%, тогда как в России этот показатель достигал 20% .

— Если россиянин покупал такое авто и привозил его в РФ, ему не приходилось доплачивать акцизы и НДС, которые неизбежно возникали при прямом импорте , — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. — В итоге экономия на цене машины могла достигать около 25% .

Например, для популярного Geely Monjaro разница в таможенных сборах в РФ и Киргизии составляет около 700 тыс. рублей, для владельцев Zeekr 001 и Li L7 — 1,5 млн , добавили там.

— Ввоз таких машин негативно отразился на официальных поставщиках новых автомобилей и на конечных покупателях , — отметила Анастасия Байбароша. — Последние сталкиваются с требованием ФТС доплатить сотни тысяч рублей за авто, которые ввозились в Россию с существенным занижением стоимости в инвойсах (платежный документ) на территорию ЕАЭС .

Дилеры же столкнулись с оттоком трафика в автосалоны, так как премиальные машины, импортированные подобным способом, стоили дешевле, чем у официальных поставщиков , отметила она.

— Из-за серых схем рынок наполнен автомобилями с заниженной ценой, что вводит в заблуждение клиентов , — рассказал «Известиям» директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх. — Доля рынка белых поставщиков в этом сегменте была существенно ниже. Из-за серых схем страдает имидж популярных китайских брендов (Zeekr, Avatr, LiXiang, Lotus и др.). Закрытие таких каналов поставок автомобилей из Киргизии и Белоруссии приведет к росту цен .

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

В свете новых правил рынок ожидает заметный рост цен на автомобили, ранее ввозимые по киргизской схеме , рассказали в пресс-службе Fresh. Средняя стоимость таких машин варьировалась в диапазоне 3,5–4 млн рублей. После отмены преимуществ этой схемы итоговая цена на импортируемые машины может увеличиться на 20–25% .