Ввоз ныне не там: с 1 мая премиальные б/у машины могут подорожать на 25%
С 1 мая подержанные машины премиум-класса могут подорожать на четверть. Новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из ЕАЭС, повысит их стоимость в среднем на 25%. Таким образом власти рассчитывают прикрыть лазейку для дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии. Постановление кабмина об изменении формулы расчета утильсбора в случае его принятия вступит в силу с 1 мая. В итоге цена трех–пятилетних машин премиум-класса может увеличиться в среднем на 1 млн рублей, что заставит серых перекупщиков уйти с рынка, полагают эксперты.
Как рассчитают утильсбор
Новый порядок начисления утильсбора для автомобилей из стран ЕАЭС будет учитывать затраты покупателей, что сделает невыгодными серые схемы растаможки в Белоруссии и Киргизии. Это следует из проекта постановления правительства РФ, подготовленного Минпромторгом (с документом ознакомились «Известия»). Чем дешевле куплена машина в государстве Евразийского экономического союза, тем больше придется доплачивать утильсбор при ее оформлении в России, что сводит на нет существующие выгоды растаможки в странах ЕАЭС.
— При ввозе автомобиля в Россию резко усложнится порядок подсчета платежей, — рассказал «Известиям» эксперт по подбору машин Роман Трофимов. — Владельцу придется доказывать цену машины при покупке за рубежом.
Власти потребуют представить не только договор купли-продажи, но и другие платежные документы, в том числе счета-фактуры (инвойсы), спецификации, пассажирские таможенные декларации (ПТД), отгрузочные (упаковочные) листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского, налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие квитанции, следует из проекта постановления правительства. Полученные данные должны сверяться с перечнем цен на машины, которые Минпромторг публикует ежеквартально. И если затраты не совпадают, то владельца обяжут компенсировать разницу.
При отсутствии документов сумма утильсбора будет максимальной и превысит 60% от средней стоимости машины, следует из новой формулы расчета этого платежа. В среднем цена на импортируемые б/у машины в премиальном сегменте может увеличиться на 20–25%, полагают дилеры.
— Трехлетняя машина BMW, которую раньше привозили из Белоруссии примерно за 4 млн рублей, подорожает на 1 млн, — уточнил Роман Трофимов.
Этот порядок должен вступить в силу уже с 1 мая 2025 года, что фактически приведет к прекращению работы серых перегонщиков из Киргизии и Белоруссии.
«Известия» направили запрос в Минпромторг.
Серые схемы растаможки автомобилей
Серые схемы поставок автомобилей получили популярность в 2023 году из-за различий в порядке начисления таможенных платежей в странах ЕАЭС.
Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ФТС, несмотря на то, что таможенные пошлины едины для членов ЕАЭС, при расчете совокупного таможенного платежа имеются различия из-за НДС, взимание которого не унифицировано. Поэтому цены на растаможку в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане немного отличаются.
Первая попытка выравнять таможенные платежи за счет утильсбора предпринималась 1 апреля 2024 года, рассказал «Известиям» эксперт по автобизнесу «АвтоСпецЦентра» Артем Самородов. Тогда власти скорректировали разницу в НДС и в акцизах. Казалось, что серым схемам конец, но поставщики нашли лазейки в Киргизии и Белоруссии.
В Белоруссии есть ежегодная скидка в 50% на машины для личного пользования льготных категорий граждан. Продавцы платят им от $1 тыс. до $3,5 тыс. за помощь в оформлении машин для клиентов из РФ, рассказал «Известиям» Роман Трофимов.
К примеру, таможенная ставка ЕАЭС на автомобиль возрастом три–пять лет с объемом двигателя до 2 л — €2,7 за 1 куб. см. За трехлетнюю машину надо заплатить таможне €5400, а при оформлении на льготника — только €2700, отметил эксперт.
В Киргизии схема работает по-другому. Там в основном растаможивают машины не по пассажирской таможенной декларации, как везде, а по новому документу — таможенно-приходному ордеру (ТПО), где указываются заниженные цены на импортируемые машины. Например, BMW за $65 тыс. вписывается в ТПО по цене $20 тыс. Этот документ подлинный и признается властями Киргизии, рассказал собеседник «Известий». В результате таможенные платежи в республике в два–три раза ниже, чем в России. Неудивительно, что эти схемы пользуются популярностью, отметил он.
Для еще большего снижения цены импортируемые машины растаможиваются не по коммерческому тарифу, а на физических лиц. Базовая ставка утильсбора в РФ — 20 тыс. рублей. Для сравнения, при оформлении на юридических лиц этот платеж вырастает до 1,174 млн рублей (с мотором до 2 л) и 2,839 млн рублей (с мотором до 3 л).
Тем самым при сложных манипуляциях с оформлением цена импортируемой премиальной машины из Германии могла снизиться примерно на четверть по сравнению с ввезенной в Россию с соблюдением всех процедур.
В 2024 году Белоруссия и Киргизия лидировали среди стран (второе и третье место), откуда идут серые поставки автомобилей. Через них на отечественный рынок попадают новые премиальные машины по цене 6–8 млн рублей или подержанные трехлетки ценой 4–6 млн рублей.
На сколько могут повыситься цены на машины
Недобросовестные перегонщики в течение прошлого года придумывали способы обойти требования регуляторов. Например, ввозили автомобили через частных лиц, которые уплачивают утилизационный сбор гораздо в меньшем размере, чем юридические лица, рассказала «Известиям» руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша.
— Распространенной схемой было и занижение таможенной стоимости транспортных средств в таможенно-приходном ордере страны ЕАЭС, который невозможно проверить по ценовым справочникам Минпромторга России, — отметила она.
По данным автомобильного маркетплейса Fresh, в Киргизии официальная цена машины искусственно занижалась до уровня, составляющего примерно четверть от реальной рыночной стоимости. Помимо этого, ставка НДС в республике была установлена на уровне 12%, тогда как в России этот показатель достигал 20%.
— Если россиянин покупал такое авто и привозил его в РФ, ему не приходилось доплачивать акцизы и НДС, которые неизбежно возникали при прямом импорте, — рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. — В итоге экономия на цене машины могла достигать около 25%.
Например, для популярного Geely Monjaro разница в таможенных сборах в РФ и Киргизии составляет около 700 тыс. рублей, для владельцев Zeekr 001 и Li L7 — 1,5 млн, добавили там.
— Ввоз таких машин негативно отразился на официальных поставщиках новых автомобилей и на конечных покупателях, — отметила Анастасия Байбароша. — Последние сталкиваются с требованием ФТС доплатить сотни тысяч рублей за авто, которые ввозились в Россию с существенным занижением стоимости в инвойсах (платежный документ) на территорию ЕАЭС.
Дилеры же столкнулись с оттоком трафика в автосалоны, так как премиальные машины, импортированные подобным способом, стоили дешевле, чем у официальных поставщиков, отметила она.
— Из-за серых схем рынок наполнен автомобилями с заниженной ценой, что вводит в заблуждение клиентов, — рассказал «Известиям» директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх. — Доля рынка белых поставщиков в этом сегменте была существенно ниже. Из-за серых схем страдает имидж популярных китайских брендов (Zeekr, Avatr, LiXiang, Lotus и др.). Закрытие таких каналов поставок автомобилей из Киргизии и Белоруссии приведет к росту цен.
В свете новых правил рынок ожидает заметный рост цен на автомобили, ранее ввозимые по киргизской схеме, рассказали в пресс-службе Fresh. Средняя стоимость таких машин варьировалась в диапазоне 3,5–4 млн рублей. После отмены преимуществ этой схемы итоговая цена на импортируемые машины может увеличиться на 20–25%.
Тем не менее, как считают в компании, это вряд ли остановит импорт премиальных машин, но он скорректируется на китайские марки. В скором времени ожидается расширение локального производства китайских автомобилей в России, что снизит привлекательность параллельных и серых поставок, добавили там.