Небензя указал на игнорирование Израилем мирных решений по Газе

Израиль по-прежнему игнорирует любые предложения по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, включая план президента США Джо Байдена. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) организации в связи с ударами по Тель-Авиву, состоявшемся в понедельник, 22 июля.

«Израиль по-прежнему при очевидном потакании Вашингтона продолжает игнорировать все принятые в СБ резолюции и любые мирные подходы, включая пресловутый так называемый план Байдена, существующий только на бумаге», — высказался Небензя.

Дипломат отметил, что в ходе конфликта на территории анклава погибло уже почти 300 представителей гуманитарного персонала ООН и различных неправительственных организаций (НПО). В современной истории нет примеров, где гибель настигла бы большее число сотрудников гуманитарной сферы. Число жертв среди жителей Газы же достигло 39 тыс.

Также Небензя объявил о намерении созвать в пятницу заседание СБ ООН по гуманитарной ситуации в анклаве.

Ранее, 22 июля, вице-президент США Камала Харрис пообещала занять более жесткую позицию относительно действий Израиля на территории сектора Газа в случае ее избрания на пост главы государства на грядущих выборах.

До этого, 19 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг заключение Международного суда ООН о признании поселенческой активности страны на Западном берегу Иордана аннексией.

Ранее в этот день Международный суд ООН счел поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях нарушением международного права и назвал это аннексией палестинских территорий.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) выпустил заявление, в котором потребовал выдачи ордера на арест Нетаньяху. Суд обвиняет его в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Палестины с 8 октября 2023 года. Также МУС намерен добиваться выдачи ордеров на арест для трех лидеров палестинского движения ХАМАС: Яхьи Синвара, Мохаммеда Ибрагима Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Хании.

Президента США Джо Байдена возмутило требование в отношении властей Израиля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен указал, что решение МУС «не приносит пользы и способно поставить под угрозу усилия по достижению соглашения о прекращении огня» и освобождению заложников. 27 июня МУС отложил принятие решения о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и Галанта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.