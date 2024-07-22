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СМИ допустили, что Харрис сменит курс Байдена в отношении Израиля

Reuters: Харрис может изменить курс Байдена в отношении Израиля
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Вице-президент США Камала Харрис в случае избрания на пост главы государства в ноябре продолжит внешнеполитический курс действующего главы Белого дома Джо Байдена по всем ключевым направлениям, кроме Израиля. Об этом 22 июля сообщает агентство Reuters.

«Харрис будет продолжать внешнеполитический курс Джо Байдена по всем ключевым направлениям — Украина, КНР и Иран, однако может занять более жесткую позицию в отношениях США и Израиля в связи с войной в сектора Газа», — отмечает СМИ.

Агентство предполагает, что, будучи очевидным лидером, после того как Байден выбыл из предвыборной гонки и поддержал ее кандидатуру, «Харрис принесет с собой опыт работы, личные связи, налаженные с мировыми лидерами, а также понимание глобальных дел», которое она приобрела в сенате как заместитель президента.

«Однако, выступая против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, у нее также будет серьезная уязвимость — сложная ситуация на границе США и Мексики, которая сбивает с толку Байдена и стала главным вопросом предвыборной кампании», — считает Reuters.

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Ранее, 18 июля, сообщалось. что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По данным Newsweek, шанс ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Байдена только 40%.

19 июля юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс поделился с «Известиями», что Харрис — не очень сильный кандидат для выдвижения на пост главы государства. Он отметил, что если она не станет кандидатом, то женщины и афроамериканцы «просто взбунтуются».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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