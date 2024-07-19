Эксперт отметил слабость Харрис для выдвижения на президентский пост

Действующий вице-президент США Камала Харрис не очень сильный кандидат для выдвижения на пост главы государства. Таким мнением 19 июля поделился с «Известиями» юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс.

«Я не думаю, что Камала Харрис — очень сильный кандидат, но давайте посмотрим на это с другой стороны», — предложил он.

По мнению Маркса, Харрис — единственный политик, который может заменить главу Белого дома Джо Байдена, если он выйдет из президентской гонки. Он отметил, что если она не станет кандидатом, то женщины и афроамериканцы «просто взбунтуются».

«И самое обидное для демократов, конечно, то, что если бы Байден решил не выдвигать свою кандидатуру год назад, то у них были бы праймериз. А преимущество праймериз в том, что побеждает сильнейший кандидат, и, возможно, у них был бы кто-то другой, а не Камала Харрис, но это тот, кто уже есть», — добавил юрист.

Также он поделился эмоциями от выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на съезде Республиканской партии.

«Я думаю, это была очень впечатляющая речь для Республиканской партии и для людей, которые его поддерживают. И после такого начала, конечно, он перешел к подробному описанию политики. Он рассказал об успехах своей администрации. Он не упомянул президента Байдена по имени, что было ожидаемо. Он пытается снизить градус диалога, сделать его менее враждебным, но он определенно поднял вопросы, сравнил и противопоставил свои достижения в экономике, инфляции, на границе или иммиграции. Я считаю, что это была очень эффектная речь», — добавил Маркс.

По его мнению, политик пытается объединить Америку.

Также он отметил, что в политике всё меняется очень быстро, и задался вопросом, кто и какие решения будет принимать, если произойдет очередная эскалация в Израиле или в украинском конфликте.

Политик подчеркнул, что Трамп ведет очень хорошую кампанию, а избиратели видят в нем сильную кандидатуру.

«Вы в России даже представить себе не можете, что у нас 15 млн человек незаконно вошли в страну с момента, как Байден стал президентом. Когда Трамп был президентом, не было войн. Не было насилия, такого же насилия не было на Ближнем Востоке. Не было такой ситуации между Россией и Украиной, которая, к сожалению, произошла в марте 2022 года», — продолжил политолог.

Также он напомнил, что при Трампе США перенесли посольство в Иерусалим, Израиль развил дипломатические отношения с Объединенными Эмиратами и другими странами Персидского залива. По его мнению, Трамп может решить спор между Россией и Украиной.

Маркс обратил внимание, что на съезде Республиканской партии Джей Дэвид Вэнс, которого Трамп предложил как вице-президента в случае избрания, раскритиковал бесконечные войны, которые США ведут в других странах. И в пример он привел вторжение в Ирак, которое произошло при президенте-республиканце Джордже Буше.

«Так что, когда кандидат в вице-президенты от республиканцев критикует бывшего президента-республиканца, это немного необычно для Соединенных Штатов», — сказал он, подчеркнув, что Вэнс стал прекрасным кандидатом на пост вице-президента.

Ранее, 18 июля, сообщалось. что Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. По данным Newsweek, шанс ее выдвижения составляет 45%, тогда как у Байдена только 40%.

Трамп выдвинул сенатора от штата Огайо Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.