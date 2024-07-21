Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Президент США Джо Байден официально объявил о выходе из президентской гонки в воскресенье, 21 июля, разместив соответствующий пост в социальной сети X (бывш. Twitter). В своем заявлении 81-летний политик подчеркнул, что планирует сосредоточиться на выполнении обязанностей главы государства до конца текущего срока. «Известия» рассказывают о том, что предшествовало этому решению американского лидера и чего ждать дальше.

Что привело к выходу Байдена из президентской гонки

• Вопрос возможного выхода Джо Байдена из президентской гонки впервые подняли вскоре после дебатов с его оппонентом от Республиканской партии Дональдом Трампом 27 июня. На них Байден выступил неудовлетворительно, показав себя уставшим, плохо себя чувствующим старым политиком, общественное мнение сошлось в том, что на дебатах победил Трамп — даже несмотря на то что многие указывали на лживость его аргументов. Однако тогда вероятность того, что Байден откажется баллотироваться, рассматривали как крайне маловероятную, а большинство демократов продолжали его поддерживать и отмечать, что глава государства абсолютно здоров и настроен решительно.

• Ситуация кардинально изменилась всего за три недели. Постепенно всё больше конгрессменов-депутатов и видных членов Демократической партии писали коллективные письма, публиковали посты в соцсетях или через сливы СМИ призывали Байдена отступить. По данным опроса AP-NORC, 65% демократов считали, что Байдену следовало выйти из гонки. Тогда проблема заключалась в том, что заставить главного кандидата выйти из гонки невозможно, можно лишь уговорить его уйти добровольно, чего и добились в Вашингтоне.

• Одной из причин, почему Байден медлил, было отсутствие очевидного кандидата ему на замену, так как рейтинг Камалы Харрис ниже, чем у Байдена, и, соответственно, шансов победить Трампа у нее еще меньше. Однако теперь демократы вложат в нее все возможности политтехнологий, чтобы поднять ее популярность.

• На момент выхода Байдена из гонки Трамп, по данным опроса CBS News от 18 июля, опережал его по стране на пять процентных пунктов, а в колеблющихся штатах — на три. При этом отрыв республиканца от Харрис составляет три процентных пункта.

• Ставки для Демократической партии сейчас высоки. В конгрессе у демократов большинство только в сенате, а потому они борются не только за Белый дом, но и в перспективе за палату представителей. По общему мнению, если выборы в президенты выиграет республиканец, то о надеждах на контроль в нижней палате конгресса тоже можно забыть.

Что будет дальше

• Перед демократами стоит сложная задача: заставить население забыть последние три недели, когда партия выставила на всеобщее обозрение свою разобщенность, продемонстрировав полное объединение вокруг Харрис и оказав ей всестороннюю поддержку. На втором этапе предстоит преодолеть разрыв между ней и Трампом и завоевать голоса семи колеблющихся штатов. Ради этой цели в середине июля партия объявила об инвестировании $15 млн в предвыборную кампанию в Аризоне, Северной Каролине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

• Теперь на съезде 19 августа Камала Харрис, предположительно, будет официально выдвинута кандидатом на пост президента на выборах 5 ноября 2024 года. За несколько месяцев президентской кампании она должна будет сделать всё возможное, чтобы не потерять тех избирателей, которые собирались голосовать за Байдена. Учитывая, что президент США устраивал избирателей-демократов как кандидат всем, за исключением возраста и сопутствующих ему проблем, то самым надежным способом попытаться победить Трампа для Камалы Харрис будет следовать предвыборной программе своего предшественника.