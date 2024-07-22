Ответственность за рост неравенства и бедности в странах Евросоюза несет Европейская народная партия (ЕНП), которая занимает большинство мест в Европарламенте. Об этом 21 июля заявил независимый депутат ЕП Мартин Зоннеборн на своем YouTube-канале.

«То, что произошло с Евросоюзом за последние 25 лет, с [главой Еврокомиссии Урсулой] фон дер Ляйен в качестве кульминации, — это работа Европейской народной партии: американизация, натонизация и милитаризация. С тех пор как ЕС начал собирать статистику, бедность стабильно держится на уровне 25%, происходит эрозия среднего класса, бедные становятся беднее, а социальное неравенство продолжает расти», — сказал он.

По мнению политика, ЕНП является «хорошо смазанной машиной» для удержания власти и презирает граждан и демократию, позволяя себе самоуправство, открытое нарушение закона, кумовство, закулисные махинации и коррупцию.

Также Зоннеборн обвинил политическое объединение в отсутствии прозрачности и колониальном мышлении. Следствием этого он назвал экономическую депрессию, деиндустриализацию и авторитарную цензуру в ЕС, а также сговор Брюсселя с американскими корпорациями и частными корыстными интересами.

Ранее, 18 июля, Европарламент переизбрал фон дер Ляйен на пятилетний срок. В своей программе она пообещала сделать ЕС оборонным союзом. В Кремле назвали это демонстрацией общего настроя объединения на конфронтацию.

Продление полномочий фон дер Ляйен раскритиковал ряд евродепутатов. В частности, представитель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази обвинил ее в некомпетентности. В свою очередь, депутат ЕП от крайне правой фракции «Европа суверенных наций» Ева Зайончковска-Херник заявила, что фон дер Ляйен должна сесть в тюрьму за разрушение экономики Европы и связанные с нелегальной миграцией трагедии, а лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал позором переизбрание главы ЕК.