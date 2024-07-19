Депутат Европарламента от немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази обвинил переизбранную на второй срок главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен в некомпетентности. Об этом он заявил 19 июля в ролике на YouTube-канале политической силы.

Де Мази напомнил, что накануне политик «давала цветистые обещания», потребовав создать должность Еврокомиссара по жилищным вопросам.

«Но у нее совсем нет идей, как нарастить в Европе государственные инвестиции», — отметил политик.

Евродепутат подчеркнул, что фон дер Ляйен рассуждает о «Зеленой новой сделке». Однако оригинальное предложение «Новой сделки», которое много лет назад выдвинул 32-й президент США Франклин Рузвельт, предполагало улучшение жизни миллионов людей и госинвестиции в инфраструктуру, напомнил де Мази.

«Фон дер Ляйен же только делает жизнь еще дороже для людей с маленьким кошельком», — продолжил он.

Политик также отметил, что у председателя ЕК нет предложений по мирному решению украинского конфликта и в секторе Газа.

«Она предлагает только призывы стоять до конца, которые бесконечно далеки от политической реальности», — заключил евродепутат.

Накануне в разговоре с «Известиями» немецкий политолог Кристоф Херстль подчеркнул, что фон дер Ляйен четко подчиняется желаниям властей США, проводя коррумпированную политику, вредную для Европы. Он отметил, что политик сохраняет «нынешний курс на поддержку геноцида» в секторе Газа и «агрессию против России».

Ранее в этот же день фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок. В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии позором. По его мнению, причина ее переизбрания кроется в самом объединении.

Сама же фон дер Ляйен в своей политической программе в ходе выступления в Европарламенте пообещала сделать ЕС оборонным союзом. Как было указано в документе, страны — участницы объединения при этом сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что обещание главы ЕК превратить ЕС в оборонный союз показывает смену приоритетов объединения и его общий настрой на милитаризацию и конфронтацию. Это придает блоку военную окраску, подчеркнул он.