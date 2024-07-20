ЦСКА и «Ростов» сыграли первую нулевую ничью в РПЛ в сезоне-2024/25
Московский футбольный клуб ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.
Отмечается, что это первая нулевая ничья в сезоне-2024/25.
На счету «Ростова» один балл, команда занимает четвертую позицию в РПЛ, ЦСКА с таким же количеством очков располагается на строчку ниже.
ЦСКА 27 июля сыграет с «Пари НН». «Ростов» 26 июля встретится на поле с «Крыльями Советов».
Ранее, 13 июля, петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» по результатам матча, став обладателем Суперкубка России.