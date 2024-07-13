ФК «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России

Петербургский футбольный клуб (ФК) «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» по результатам матча, прошедшего 13 июля на стадионе «Волгоград Арена», став обладателем Суперкубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе команды из Санкт-Петербурга дубль оформил Максим Глушенков (42-я и 68-я минуты), еще по одному голу забили Родригао (13-я) и Вендел (33-я). У ФК «Краснодар» отличились такие игроки, как Никита Кривцов (65-я) и Федор Смолов (70-я).

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы берут титул пятый раз подряд», ― пишет «Спорт-Экспресс».

При этом для команды из Краснодара, получившей в прошедшем сезоне титул серебряного призера Российской премьер-лиги (РПЛ), участие в Суперкубке стало первым за ее историю.

В рамках первого тура РПЛ ФК «Зенит» 20 июля встретится в гостевом матче с самарской командой «Крылья Советов», 21 июля «Краснодар» сыграет в Грозном с «Ахматом».

Ранее, 7 июля, «Зенит» обыграл аргентинский ФК «Тальерес» в матче Летнего кубка РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

До этого, 25 мая, «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В честь этого в городе зажгли факелы Ростральных колонн.