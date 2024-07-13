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ФК «Зенит» победил «Краснодар» и стал обладателем Суперкубка России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Петербургский футбольный клуб (ФК) «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» по результатам матча, прошедшего 13 июля на стадионе «Волгоград Арена», став обладателем Суперкубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе команды из Санкт-Петербурга дубль оформил Максим Глушенков (42-я и 68-я минуты), еще по одному голу забили Родригао (13-я) и Вендел (33-я). У ФК «Краснодар» отличились такие игроки, как Никита Кривцов (65-я) и Федор Смолов (70-я).

«Зенит» в девятый раз стал обладателем Суперкубка России. Петербуржцы берут титул пятый раз подряд», ― пишет «Спорт-Экспресс».

При этом для команды из Краснодара, получившей в прошедшем сезоне титул серебряного призера Российской премьер-лиги (РПЛ), участие в Суперкубке стало первым за ее историю.

В рамках первого тура РПЛ ФК «Зенит» 20 июля встретится в гостевом матче с самарской командой «Крылья Советов», 21 июля «Краснодар» сыграет в Грозном с «Ахматом».

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Ранее, 7 июля, «Зенит» обыграл аргентинский ФК «Тальерес» в матче Летнего кубка РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

До этого, 25 мая, «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России по футболу. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. В честь этого в городе зажгли факелы Ростральных колонн.

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