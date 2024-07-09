Еврокубки на дому: как российские клубы выступают на межсезонных турнирах

В этом сезоне российские клубы изобрели новинку — в условиях международной изоляции начали проводить товарищеские международные турниры. Благодарить за креатив надо четыре отечественных коллектива: ЦСКА, «Динамо», «Зенит» и «Сочи». О качестве турниров и уровне готовности ведущих клубов РПЛ к новому сезону — в материале «Известий».

Братский кубок — победа России

ЦСКА и «Динамо» — пожалуй, самая милая пара РПЛ. Клубы считаются братьями и постоянно подчеркивают это в публичном поле. Этим летом акцент на братстве вышел на новый уровень — москвичи организовали целый BetBoom Братский кубок. Название получилось с двойным смыслом, ведь кроме объединенных теплыми отношениями армейцев и бело-голубых на турнир пригласили две команды из братской Сербии — «Партизан» и «ОФК Белград».

Разумеется, с самого начала была цель сделать не пресный подготовительный турнир, а настоящее шоу. К тому же ЦСКА и «Динамо» — настоящие доки в футбольных развлечениях и славятся организацией лучших матчей-программ в РПЛ. Поэтому получилось здорово — на «ВТБ Арене» и «ВЭБ Арене» посетителей каждый день ждало насыщенное расписание, включая концерты известных артистов — «Иванушек International», Егора Крида и др.

Звездных гостей тоже было немало — на Братский кубок заглянули экс-динамовец Арсен Захарян, бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чемпионы мира по футболу Марко Матерацци и Давид Трезеге. Легенды московских клубов тоже приехали и даже сыграли — среди них Колодин, Томасиевич, Пименов, Красич и Тошич.

С шоу всё супер (болельщики проголосовали ногами — на матч ЦСКА и «Партизана» собралось около 25 тыс. зрителей) — а что с игрой? Тоже всё отлично. По правилам кубка между собой играют команды только из разных стран. По итогам четырех матчей определяется страна-победитель, и трофей отправляется туда. Так вот, этим летом Братский кубок остался в России.

Причем выступили ЦСКА и «Динамо» почти безапелляционно. Армейцы безупречно победили «ОФК Белград» 4:0 и «Партизан» 3:0. Из приятных новостей для команды Николича, помимо уже вышеперечисленных, — возвращение вратаря Торопа. Сменщик Акинфеева в мае получил жесткую травму — двойной перелом костей лицевого отдела черепа — и поправился только сейчас. Кроме возвращения Торопа особо отметить можно Тамерлана Мусаева — нападающий ЦСКА продолжил прогрессировать при новом тренере. Ранее он ярко выступал под руководством Владимира Федотова, а при Марко Николиче сыграл во всех товарищеских матчах и в каждом был полезен.

«Динамо» выступило чуть менее успешно, уступив «Партизану» в серии пенальти (2:2, пен. 2:4). При этом бело-голубые долгое время вели 2:0, но не удержали победу и в итоге проиграли. Хотя нельзя сказать, что выступили плохо — наоборот, создавали массу моментов. Второй матч против ОФК получился бенефисом молодежи — Константин Тюкавин зарядил фирменную пятку на радость болельщикам, а финализировал победу Гладышев после потрясающей атаки.

Об итогах победного для России турнира лучше всего скажут тренеры. Николич, победитель Братского кубка, доволен: «Итоги? Оцениваю их как положительные. Во-первых, мне очень понравилось количество болельщиков на этих двух играх. Для меня это ценно и важно, я говорил об этом не раз и буду повторять еще. Во-вторых, все игроки здоровы. Мы забили семь мячей, ни одного не пропустили».

— Встретились с хорошими командами «Партизан» и ОФК, — отметил «Известиям» наставник «Динамо» Марцел Личка. — «Партизану» еще предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов, поэтому всегда приятно играть с такой командой. Мне очень нравится, что мы можем играть на большом стадионе, куда приходят болельщики. Поэтому есть атмосфера и давление от результата, как в чемпионате.

Летний кубок — торжество россиян

Еще один международный товарищеский турнир презентовали севернее — в Санкт-Петербурге запустили Winline Летний кубок. Здесь собрался чуть более интернациональный состав — помимо местного «Зенита», на арене которого и проходят все игры состязания, приехал «Сочи», аргентинский «Тальерес» и сербская «Црвена Звезда».

И тут было интересно изучить актуальную форму «Зенита» и «Сочи», а в случае с первыми — еще и посмотреть на новичков. И в этом плане турнир — кладезь информации.

Сочинцы, вылетевшие по итогам прошлого сезона в первую лигу, явно настроены вернуться. Команда Морено бодро проиграла «Зениту» в первом матче Летнего кубка (2:5), но билась серьезно — какое-то время даже держала счет 2:2. Следующий матч южане тоже проиграли, на этот раз всухую — 0:2.

А вот аргентинский «Тальерес» «Сочи» не пощадил и извинился перед болельщиками за два поражения — 5:0! Отличились Крамарич, Сафронов, Мартовой, Левин и Барт — в общем, те ребята, которые совсем скоро потащат южан обратно в премьер-лигу.

— Мы не позволили сопернику создать много голевых моментов и не допускали грубых ошибок, которые случались в предыдущих двух матчах, — заявил «Известиям» главный тренер «Сочи» Роберто Морено. — Столь уверенная победа над аргентинским клубом — лучший способ завершить предсезонную подготовку и в лучшей форме подойти к старту чемпионата.

«Зенит», само собой, идет без поражений. Как уже сказано выше, стартовали с победы над «Сочи». Отличились старые герои — Кассьерра оформил дубль, а Мостовой, Ерохин и Мантуан закончили дело. Но на Глушенкова и Волкова питерские болельщики тоже посмотрели.

«Тальерес» обыграли минимально — Мантуан отличился с пенальти — но Семак тоже показал новичков. На этот раз — долгожданного вратаря Латышонка. Волков и Глушенков свои минуты на поле тоже получили. Кстати, пропавший с радаров Бакаев на турнире тоже сыграл.

Накануне встречи с «Црвеной Звездой» пользу от проходящего турнира оценил член тренерского штаба питерцев Анатолий Тимощук.

— Хороший турнир, — отметил в разговоре с «Известиями» Анатолий Тимощук. — Мы очень довольны его организацией и теми соперниками, которые есть. Провели два очень хороших матча и по интенсивности, и по напряжению, и по результату. Сейчас, безусловно, матч с «Црвеной Звездой» для нас решающий в плане подготовки и уже целенаправленной работы к Суперкубку.

Вероятнее всего, «Зенит» выиграет Летний кубок. А это значит, что «домашние еврокубки» полностью заберут российские команды. Здорово и креативно — болельщикам интересно, командам полезно.