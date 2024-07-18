Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен четко подчиняется желаниям властей США, проводя коррумпированную политику, вредную для Европы. Такое заявление 18 июля сделал в разговоре с «Известиями» немецкий политолог Кристоф Херстль.

«При победе Урсулы фон дер Ляйен у нас будет та же старая коррумпированная повестка дня, которая будет самоубийственной для Европы, если это продолжится. Так что мы окажемся между молотом и наковальней», — сказал он.

Также политолог отметил, что у людей есть много причин для того, чтобы выступать против фон дер Ляйен. В частности, это «нынешний курс на поддержку геноцида» в секторе Газа и «агрессия против России». Так, глава ЕК ясно продемонстрировала, что «она будет согласна на всё, что исходит от Вашингтона». Также стоит отметить, что в случае избрания на выборах бывшего главы Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа фон дер Ляйен сможет очень быстро приспособиться к новым условиям.

«У нас, конечно, есть проблема, что ЕС фактически превращается в диктатуру. И она в своей последней предвыборной речи ясно дала понять, что собирается идти по этому пути и дальше», — подчеркнул Херстль.

Ранее в этот же день фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок. В свою очередь, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии позором. По его мнению, причина ее переизбрания кроется в самом объединении, поэтому он призвал уничтожить Евросоюз.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился мнением, что не стоит ожидать изменений в политике в ходе второго срока фон дер Ляйен. Решение политика превращает мирное сообщество в военный союз, подчеркнул он.

Сама же фон дер Ляйен в своей политической программе в ходе выступления в Европарламенте пообещала сделать ЕС оборонным союзом. Как было указано в документе, страны — участницы объединения при этом сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.

Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что обещание главы ЕК превратить ЕС в оборонный союз показывает смену приоритетов объединения и его общий настрой на милитаризацию и конфронтацию. Это придает блоку военную окраску, подчеркнул он.