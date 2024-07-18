Лидер французской партии назвал позором переизбрание фон дер Ляйен
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии позором.
Он обратил внимание на то, что кандидатуру политика поддержал 401 евродепутат. Против выступили 284, и 15 европарламентариев воздержались.
«Какой позор!» — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter) 18 июля.
По мнению Филиппо, причина такого решения кроется в самом объединении, поэтому он призвал уничтожить Евросоюз.
«Проблема в самом ЕС! Мы должны уничтожить его срочно!» — заключил политик.
Ранее в четверг первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поделился мнением, что не стоит ожидать изменений в политике в ходе второго срока фон дер Ляйен. Решение политика превращает мирное сообщество в военный союз, подчеркнул он.
Сама же фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что ее работа в следующие пять лет будет посвящена созданию «настоящего европейского оборонного союза». Позже в этот же день фон дер Ляйен переизбрали на пятилетний срок.