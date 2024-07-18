Европарламент утвердил фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 18 июля по итогам голосования в Европарламенте была переизбрана на пятилетний срок. Соответствующее сообщение было опубликовано на аккаунте ЕП в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Европейский парламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. У нее будет еще пять лет, чтобы руководить законодательством в главном исполнительном органе ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день Урсула фон дер Ляйен в своей политической программе пообещала сделать ЕС оборонным союзом. Как было указано в документе, при этом страны — участницы объединения сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.

14 июля издание Politico указало, что фон дер Ляйен должна набрать более половины голосов от 720 членов Европарламента, чтобы остаться на второй срок на своей должности, однако способные ей помочь в этом политики были не намерены этого делать.

Позднее, 16 июля, ученый-специалист по ЕС, преподаватель Лондонского университета, барристер Гуннар Бек заявил «Известиям», что фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как она обладает поддержкой большинства сторонников, которые разделяют ее политику в отношении продолжения конфликта на Украине. При этом для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью, так как «она продолжит делать Европу беднее», указал эксперт.

Еще осенью 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель обвинил главу ЕК в превышении внешнеполитических полномочий. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором фон дер Ляйен объявила совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Евросовет остался в стороне от принятия решения.