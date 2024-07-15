СМИ сообщили о «висящей на волоске» судьбе фон дер Ляйен из-за голосования в ЕК

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна набрать более половины голосов от 720 членов Европарламента, чтобы остаться на второй срок на своей должности, однако способные ей помочь в этом политики не намерены этого делать. Об этом 14 июля сообщило издание Politico.

«Если она потерпит неудачу на голосовании в четверг, это ввергнет ЕС в беспрецедентный политический кризис», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что для получения необходимого ей 361 голоса фон дер Ляйен сосредоточила свое внимание на трех группах, которые поддерживали ее в 2019 году, однако среди них существенно вырос процент депутатов, которые не хотят этого делать.

Тогда для увеличения шансов на победу фон дер Ляйен придется пойти на сделку с партиями, которые проиграли последние выборы, — «зелеными» и либералами. По словам экспертов, если политик не будет переизбрана на этой неделе, скорее всего, это приведет к невозможности комиссии выполнять свои функции до 2025 года.

Ранее, 28 июня, лидеры стран — членов Евросоюза согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК. Тогда отмечалось, что следующего председателя комиссии должны будут утвердить голосованием Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге 16–19 июля.

До этого, 17 июня, политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что фон дер Ляйен с большой долей вероятности сохранит свой пост. 10 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что переизбрание фон дер Ляйен, как ожидают чиновники, получит поддержку президента Франции Эммануэля Макрона.

Осенью прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК объявила совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Евросовет остался в стороне от принятия решения.