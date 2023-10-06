Глава Евросовета Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий

Глава Евросовета Шарль Мишель обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Об этом в среду, 4 октября, сообщает издание Spiegel.

«В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», — говорится в материале.

Также в качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен Мишель, как отмечает журнал, привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава комиссии недавно объявила совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Евросовет остался в стороне от принятия решения.

При этом самого Мишеля ловили на превышении полномочий, когда он предлагал Украине перспективу присоединение к ЕС к 2030 году, что никак не предусмотрено правилами присоединения, добавили в Spiegel.

Ранее, 3 октября, газета Politico сообщила, что Евросоюз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок. Издание написало, что официальное объявление ожидается уже в декабре.

Накануне, 4 октября, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова Мишеля, указав на веру ЕС в существование Киева до этого времени.

Позднее, 5 октября, газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата написала, что президент Европейского совета назвал случайный и не имеющий смысла срок вступления Украины в Евросоюз.

В этот же день депутат Европарламенте рассказал «Известиям», что Киев не сможет вступить в ЕС в ближайшее время. Он уточнил, что страна не соответствует необходимым критериям, особенно с точек зрения борьбы с коррупцией, финансовой стабильности и функционирования институтов внутри государства.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года Украине согласовали статус кандидата в альянс.