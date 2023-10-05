В Европарламенте исключили скорое вступление Украины в ЕС

Украина не сможет вступить в Евросоюз в ближайшее время, поскольку не соответствует необходимым критериям, заявил «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Украина еще далека от соответствия всем стандартам Европейского союза, особенно с точки зрения борьбы с коррупцией, финансовой стабильности и функционирования институтов внутри государства. Если Европейский союз применит свои критерии, у Киева нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время», — отметил евродепутат.

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек считает, что членство Украины в ЕС может рассматриваться как альтернатива вступлению в НАТО.

«Оно может стать жизнеспособной политической альтернативой членству в НАТО», — заявил он.

Ранее издание Politico сообщало, что ЕС готовится объявить о начале официальных переговоров с Украиной по вступлению в объединение в конце 2023 года.

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