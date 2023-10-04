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СМИ сообщили о случайно выбранной главой Евросовета дате вступления Украины в ЕС

Guardian: глава Евросовета назвал случайную дату вступления Украины в ЕС
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Фото: Global Look Press/Press Office of Ukraine
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Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал случайный и не имеющий смысла срок вступления Украины в ЕС, сообщила 4 октября британская газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Ранее во вторник Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к 2030 году ЕС должен быть готов к расширению.

Вступление в Евросоюз Украины и еще восьми кандидатов может стоить его действующим членам более €256 млрд, следует из попавшего в распоряжение The Financial Times документа. Это может превратить многие страны Евросоюза из получателей его финансовых потоков в доноров, причем большую часть указанной суммы потребует именно принятие Украины, отмечает Guardian.

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Прогноз Шарля Мишеля о вступлении Украины в Евросоюз до 2030 года прокомментировал 4 октября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, указав на веру ЕС в существование Украины до этого времени. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в этот же день, что для Евросоюза вхождение в него Украины в ее текущем формате является началом конца.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран, среди которых Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине и Молдавии согласовали статус кандидатов в союз.

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