Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как она обладает поддержкой большинства сторонников, которые разделяют ее политику в отношении продолжения конфликта на Украине. Об этом 16 июля заявил «Известиям» ученый-специалист по Евросоюзу (ЕС), преподаватель Лондонского университета, барристер Гуннар Бек.

«Госпожа фон дер Ляйен, скорее всего, будет переизбрана почти наверняка. Сейчас она обрела большинство. И госпожа [экс-премьер-министр Эстонии Кая] Каллас, скорее всего, будет избрана на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС. Две женщины, две сторонницы жесткой линии в конфликте на Украине, решительно настроенные на ввоз большего количества мигрантов и продолжение программы борьбы с изменением климата, так что Европа будет продолжать сокращаться. Это почти неизбежно», — отметил эксперт.

Ученый также добавил, что обвинения в коррупции, выдвинутые против фон дер Ляйен, не повлияют на ее переизбрание, так как прокурор ЕС уже дал понять, что не собирается проводить расследование по этому вопросу.

«Лидер крупнейшей немецкой партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии. — Ред.), уже дал понять, что поддержит ее. А ХДС — крупнейший представитель в самой большой группе Европарламента. Они заключили союз с социалистами и либералами, а «зеленые» заявили, что тоже будут голосовать за фон дер Ляйен из-за ее далеко идущих целей по борьбе с изменением климата. Так что, думаю, мало кто сомневается в том, что она будет переизбрана», — констатировал Бек.

Оценивая ситуацию со стороны, специалист считает, что для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью.

«Она продолжит делать Европу беднее, но другого серьезного кандидата нет», — резюмировал он.

До этого, 14 июля, издание Politico указало, что фон дер Ляйен должна набрать более половины голосов от 720 членов Европарламента, чтобы остаться на второй срок на своей должности, однако способные ей помочь в этом политики не намерены этого делать. Если она потерпит неудачу на голосовании 18 июля, это ввергнет ЕС в беспрецедентный политический кризис, считает СМИ.

Ранее, 28 июня, лидеры стран — членов Евросоюза согласовали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы ЕК. Тогда отмечалось, что следующего председателя комиссии должны будут утвердить голосованием Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге 16–19 июля.

До этого, 17 июня, политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что фон дер Ляйен, с большой долей вероятности, сохранит свой пост. 10 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что переизбрание фон дер Ляйен также получит поддержку президента Франции Эммануэля Макрона.

Между там осенью прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель обвинил фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК объявила совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Евросовет остался в стороне от принятия решения.