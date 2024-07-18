Фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, претендующая на второй срок, пообещала в своей политической программе сделать Евросоюз (ЕС) оборонным. Это следует из ее плана, она выступает на заседании Европарламента в четверг, 18 июля.

Голосование по переизбранию фон дер Ляйен на еще один пятилетний срок должно состояться также в этот день во время пленарной сессии евродепутатов в Страсбурге.

«Наша работа в следующие пять лет будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза», — говорится в ее политической программе.

Как там указано, в следующие пять лет ее работа будет направлена на построение «настоящего европейского оборонного союза», а страны — участницы ЕС сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.

Кроме того, фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд, который предполагает инвестирования в технологии в морскую, наземную, воздушную, космическую сферы и кибебезопасность, и европейский противовоздушный щит. В политической программе также указано, что планируется ввести должность еврокомиссара по обороне и представить в ближайшее время план по будущему оборонной сферы Европы.

Помимо этого, Фон дер Ляйен предложила увеличить число сотрудников Европейской службы пограничной и береговой охраны (ЕСПБО) втрое — с 10 тыс. до 30 тыс. для укрепления границ стран ЕС. Она также заявила о необходимости увеличить военные расходы.

Говоря о помощи объединения Киеву, она пообещала продолжить ее. По мнению фон дер Ляйен, «лучшая инвестиция в европейскую безопасность — это вложения в безопасность Украины». Она отметила, что финансовая и военная поддержка украинского государства со стороны ЕС должна продолжаться так долго, насколько это возможно.

Также она уточнила в своей программе, что Евросоюз будет нацелен на создание новой стратегической повестки в отношениях с Индией и укрепление сотрудничества Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

При этом фон дер Ляйен заявила, что партнерство России и Китая снижает влияние ЕС, в результате чего разрушается установленный Западом миропорядок. Она указала на то, что в своей внешней политике объединению необходимо учитывать мировую тенденцию на геостратегическое соперничество, в том числе, с КНР.

Новость дополняется