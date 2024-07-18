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Сийярто отметил потерю конкурентоспособности и мира в ЕС при фон дер Ляйен

Сийярто: при фон дер Ляйен Европа стала менее сплоченной и менее миролюбивой
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Фото: Global Look Press/XinHua/Zhao Dingzhe
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находясь на своем посту, сделала страны Европы менее сплоченными и миролюбивыми, кроме того, Евросоюз (ЕС) потерял при ней свою конкурентноспособность. Об этом 18 июля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, указав, что не видит повода, чтобы переизбирать фон дер Ляйен на эту должность снова.

«Любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. Если вы посмотрите на состояние Европы до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен и после, вы увидите явный упадок. Европа стала гораздо менее конкурентоспособной, чем раньше. <…> Нет никаких причин, почему мы должны поддерживать Урсулу фон дер Ляйен», — цитирует его «РИА Новости».

Глава венгерского МИД добавил, что глава ЕК продемонстрировала «очень плохую работу», находясь на своем посту.

Голосование по переизбранию фон дер Ляйен на еще один пятилетний срок должно состояться сегодня, 18 июля, во время пленарной сессии евродепутатов в Страсбурге. Перед этим она должна выступить перед европарламентариями.

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До этого, 16 июля, ученый-специалист по ЕС, преподаватель Лондонского университета, барристер Гуннар Бек заявил «Известиям», что фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как она обладает поддержкой большинства сторонников, которые разделяют ее политику в отношении продолжения конфликта на Украине. При этом для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью, так как «она продолжит делать Европу беднее», указал эксперт.

До этого, 14 июля, издание Politico указало, что фон дер Ляйен должна набрать более половины голосов от 720 членов Европарламента, чтобы остаться на второй срок на своей должности, однако способные ей помочь в этом политики не намерены этого делать. Если она потерпит неудачу на голосовании 18 июля, это ввергнет ЕС в беспрецедентный политический кризис, считает СМИ. 10 июня газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что переизбрание фон дер Ляйен также получит поддержку президента Франции Эммануэля Макрона.

Между там осенью прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель обвинил главу ЕК в превышении внешнеполитических полномочий. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором фон дер Ляйен объявила совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Евросовет остался в стороне от принятия решения.

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