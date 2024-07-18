Поблочный эффект: фон дер Ляйен требует превратить ЕС в оборонный союз

Переизбранная 18 июля на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз . В частности, она хочет до 2029 года создать Европейский оборонный фонд, реализовать проект по созданию Европейского воздушного щита и усилить оборонную автономию ЕС в отношении Вашингтона. В Кремле считают, что подобные заявления лишь подтверждают «настрой ЕС на милитаризацию». Эксперты сомневаются в том, что в ближайшие пять лет Брюссель сможет реализовать подобные планы. О том, сможет ли ЕС стать аналогом НАТО — в материале «Известий».

Воинственные планы фон дер Ляйен

Как и ожидалось, Урсулу фон дер Ляйен 18 июля переизбрали председателем Еврокомиссии. На проходящей во французском Страсбурге пленарной сессии Европарламента — первой после июньских европейских выборов — за ее кандидатуру проголосовал 401 депутат, против — 284, 15 воздержались . Среди голосовавших против была партия Альтернатива для Германии. Сопредседатель АдГ Алис Вайдель назвала переизбрание фон дер Ляйен «роковым решением для Европы».

Перед голосованием Урсула фон дер Ляйен обратилась к парламентариям с речью, в которой изложила основные пункты своей программы. Особый акцент в ней был сделан на обороноспособности ЕС и ее усилении перед лицом «общих и трансграничных угроз».

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Так, в ближайшие пять лет усилия Еврокомиссии будут сконцентрированы на построении «подлинного оборонного Европейского союза». Для этого, в частности, будет назначен комиссар по обороне, который станет координировать работы в этой сфере и тесно сотрудничать с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Ожидается, что Жозепа Борреля на этом посту в ближайшие дни сменит бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Кроме того, фон дер Ляйен планирует создать Европейский оборонный фонд и «инвестировать в оборонные возможности в таких важнейших областях, как морские, наземные и воздушные силы». Она отметила, что расходы ЕС на оборону «слишком малы и неэффективны» и при этом «слишком много тратится за границей». Последнее замечание, очевидно, указывало на зависимость обороны ЕС от ВПК Соединенных Штатов. «Работая с государствами-членами и в тесной координации с НАТО, мы предложим ряд оборонных проектов, представляющих общеевропейский интерес, начиная с Европейского воздушного щита и киберзащиты», — сказала она.

Комментируя эти заявления, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что слова фон дер Ляйен «лишний раз подтверждают общий настрой европейских государств на милитаризацию , на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике».

— Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Европейском Союзе. Россия на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешнеполитический подход», — заявил он.

Военнослужащие ВС РФ Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В своей речи фон дер Ляйен не преминула раскритиковать мирную миссию Виктора Орбана. По ее мнению, Россия ведет на Украине «войну на истощение» и «делает ставку на мягкость Европы и Запада, и некоторые европейцы ей подыгрывают». Поэтому, продолжила она, «ЕС будет оставаться на стороне Киева столько, сколько потребуется». По ее словам, «ЕС должен дать Украине все необходимое для победы».

С учетом подобных заявлений, вряд ли стоит ожидать, что при фон дер Ляйен наступит потепления между Москвой и Брюсселем. Дело тут даже не только в ней, а в целом в деградации связей РФ и ЕС, которые невозможно восстановить в одночасье. Тем не менее, чем выше в объединении будет концентрация чиновников, которые настроены враждебно по отношению к России, тем меньше шансов на постепенный выход из кризиса. Тандем фон дер Ляйен и Каллас, которая станет главным дипломатом ЕС, не сулит ничего хорошего для диалога Европейского союза и России.

Возможно ли создание оборонного союза ЕС

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, который завершился 11 июля, уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что ЕС больше не обсуждает создание собственной армии и не претендует ни на какую военную автономию , поскольку не может быть альтернатив Североатлантическому альянсу. Он констатировал, что за последние три года ЕС увеличил военные расходы более чем на 30% и почти достиг цели НАТО в 2% ВВП.

В свою очередь фон дер Ляйен дает понять, что собирается усиливать автономию Европы, независимо от того, кто победит на выборах в США. При этом европейские чиновники, наверняка, с тревогой наблюдают за предвыборной ситуации в Штатах. Отношения Вашингтона и Брюсселя во время предыдущего президенства Дональда Трампа были весьма непростыми. Именно Трамп критиковал европейцев за то, что они выделяют мало денег на безопасность и грозился даже выйти из Североатлантического альянса.

Идея превращение Евросоюза в оборонный союз обсуждается давно. Но тот факт, что сейчас ее озвучили на столь высоком уровне, говорит о том, что Европа уже начала готовиться к возможной победе Дональда Трампа на выборах в США, считает политолог Олег Неменский.

С возвращением Трампа в Белый дом НАТО будет менее надежным и удобным военно-политическим блоком для европейских стран и задача получения суверенитета в военной сфере становится более актуальной. При этом вряд ли стоит ожидать серьезного сопротивления со стороны отдельных стран, включая восточноевропейские, хотя они периодически выступают против жесткой централизации по таким чувствительным вопросам, как прием мигрантов.

Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

Например, та же Польша, которая имеет серьезные спорты с Брюсселем по теме беженцев и другим вопросам, выступила за укрепление собственной обороны.

— Европейцы во всех известных мне опросах требуют создания союза в сфере здравоохранения <...> и объединения в сфере обороны. И пандемии, и войны — это не то, чего мы желаем, но то, к чему нужно быть готовыми, чтобы лучше защитить наших граждан, — сказал ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В Варшаве уточнили, что речь не должна идти о создании единой армии — разговоры о ее появлении создают ненужную путаницу, поскольку предполагают слияние национальных армий, чего, по мнению Сикорского, никогда не произойдет.

— Тем не менее, мы находимся в процессе формирования военного потенциала — сил быстрого реагирования, — подчеркнул глава польского МИД.

В ноябре 2023 года Жозеп Боррель пообещал, что ЕС выведет свои силы быстрого реагирования численностью 5 тыс. человек на уровень полной оперативной готовности к 2025 году.

При этом даже со стороны Словакии или Венгрии, которые выделяются своим более взвешенным подходом к украинскому конфликту, не стоит ожидать каких-либо серьезных обструкций.

— Я не думаю, что Венгрия будет противником данной инициативы, потому что в принципе Венгрия остается участником Бухарестской девятки или иначе участвует в тех оборонных инициативах, которые в ее регион инициирует НАТО. И в принципе представители Венгрии говорили, что Европе необходимо увеличивать свой оборонный потенциал и делать это и в рамках НАТО и дополнительно на национальном уровне и возможно в рамках Евросоюза, — пояснил Олег Неменский.

Насколько реализуемы планы фон дер Ляйен

Французский политолог Николя Миркович считает, что фон дер Ляйен в своих заявлениях во многом лукавит.

— Это все манипуляция и пропаганда, чтобы заставить европейцев поверить, что существует европейский проект. Фон дер Ляйен — представитель атлантизма. Она считает, что мир становится более стабильным, когда у власти находятся Соединенные Штаты. Она хочет жить под зонтиком США. Она не хочет ничего менять. Американцы заинтересованы в Европейских вооруженных силах, поскольку европейцы будут больше тратить на оборону. Это усиление европейских армий будет осуществляться в атлантистских рамках, то есть на службе у Вашингтона, — сказал он «Известиям».

При этом ЕС — регион мира с самыми низкими темпами экономического роста, а главный двигатель европейской экономики — Германия — переживает беспрецедентный экономический кризис, который сопровождается значительным торговым дефицитом и закрытием многих компаний, заметил эксперт.

— И мы слышим, как фон дер Ляйен говорит о войне. Но чтобы вести войну, нужны средства, и Евросоюзу будет очень сложно построить оборонный союз уже только потому, что не хватает средств и не хватает бюджета . Конечно, Европа может начать тратить всё на армию, но европейцы не могут это принять. Во-вторых, очень сложно заставить разные армии работать вместе, есть вопросы культуры, языков, совместимости техники, даже если многие европейские страны следуют стандартам НАТО, у них все равно разное оборудование, — отметил он.

Фото: ТАSS/dpa/Focke Strangmann

Парадокс заключается в том, что Европейский союз создавался на основе обещаний мира, процветания и стабильность в Европе, а теперь, когда ни одно из этих обещание не выполнено, ЕС намеревается создать оборонительный союз.

— Я честно не понимаю, как они собираются в течении пяти лет создавать оборонительную Европу, при том, что они потерпели неудачу повсюду, — полагает политолог.



Урсула фон дер Ляйен не первая, кто говорит о необходимости формирования единой европейской обороны. До нее с подобными заявлениями выступал ее предшественник Жан Клод Юнкер. Он, например, в 2015 году призвал к созданию европейской армии. И тогда это заявления было сделано тоже на фоне сложных отношений Москвы и Брюсселя из-за происходящего вокруг Украины.