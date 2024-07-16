В единстве и разногласии: чего ожидать от нового состава Европарламента

Во французском Страсбурге стартовало пленарное заседание нового состава Европейского парламента, в котором значительно увеличилось представительство правых сил. Часть из них объединилась в группу «Патриоты за Европу» — третью по численности в парламенте. Ее костяк составили депутаты партии «Фидес» Виктора Орбана и «Национального объединения» Жордана Барделла. 16 июля депутаты переизбрали на пост председателя Европарламента Роберту Метсолу и в последующие дни должны проголосовать по другим ключевым постам. Парламентская сессия при этом проходит в напряженной обстановке в связи с недавней «миссией мира» Орбана. О новой конфигурации сил в важном политическом институте ЕС — в материале «Известий».

Обновленный Европарламент

Депутаты Европарламента собрались 16 июля на первую после июньских выборов сессию в Страсбурге. Следуя принятому регламенту, они сначала избрали председателя Европарламента. На этот пост переизбралась представительница Мальты Роберта Метсола — она занимала эту должность последние два с половиной года.

Успех Метсолы ни для кого не стал неожиданностью, учитывая, что за ней стоит первая по численности и ведущая группа Европарламента — центристская Европейская народная партия (188 мест из 720). Кроме того, она заручилась поддержкой Прогрессивного альянса социалистов и демократов (136 мест) и группы «Обновляя Европу» (77 мест). Наконец, у нее не было серьезных конкурентов.

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола Фото: REUTERS/Johanna Geron

Вторым претендентом на должность была бывший министр по вопросам равенства в испанском правительстве Ирен Монтеро. Однако за нее проголосовал только 61 депутат. К слову, она выступала за мирное урегулирование конфликта на Украине. Так, перед голосованием по своей кандидатуре политик заявила, что граждане ЕС «не должны оплачивать военную эскалацию» и что «проигрывают народы Европы и Украины, а выигрывают военно-промышленные комплексы».

В любом случае число парламентариев, считающих, что выход из украинского кризиса стоит искать на путях дипломатии, а не вооруженного противостояния, по результатам выборов выросло. Отныне третьей по численности группой Европарламента стали «Патриоты за Европу» (84 места). Основанная венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, она объединила представителей правого лагеря из 12 стран. Наряду с венгерскими коллегами из партии «Фидес», костяк новой фракции составили представители французского «Национального объединения». Президент последнего — Жордан Барделла — и возглавил фракцию.

Депутаты во время голосования на выборах президента Европарламента Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK

Напомним, что «Национальное объединение» выиграло выборы в Европарламент во Франции, получив 30 мест, значительно опередив тем самым партию Макрона и такими итогами голосования подтолкнув президента Пятой республики к роспуску парламента. Последовавшие за этим парламентские выборы не особенно помогли коалиции президента «Вместе» — хотя она и обошла «Национальное объединение», но все же уступила левому «Новому Народному фронту». Поражение вынудило премьер-министра Франции Габриэля Атталя подать в отставку 8 июля. Однако Макрон принял отставку только 16 июля. Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до конца Олимпийских игр.

Распределение ключевых постов

Вопреки усилению позиции сторонников мирного урегулирования, три центральных поста в руководстве ЕС с большой вероятностью займут приверженцы активной военной помощи Украине. Так, в ближайшие дни евродепутатам предстоит проголосовать по трем кандидатурам, уже согласованным 27 июня странами — членами ЕС: Урсула фон дер Ляйен выдвинута на пост главы Еврокомиссии (ЕК) на второй срок, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас должна сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам, а экс-премьер Португалии Антониу Кошту претендует на пост главы Евросовета (он должен сменить Шарля Мишеля).

Большинство членов Европарламента не хотят менять председателя комиссии «в этот очень тяжелый для Европы период», и поэтому Урсула фон дер Ляйен имеет все шансы получить абсолютное большинство, говорит «Известиям» французский евродепутат Тьерри Мариани.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Sarah Silbiger

— Самым важным, конечно, считается президент комиссии. Вторая по значимости должность — верховный представитель по внешней политике. Вы знаете, большим фаворитом остается Кая Каллас. Это будет первый раз, когда это будет кто-то из балтийского государства. И, конечно, смысл очень ясен. Смысл в том, что война на Украине будет одним из главных приоритетов этой комиссии в течение следующего года. Что касается президента Евросовета, то все сходятся на имени Антонио Кошты. Я думаю, что это будут три самых великих победителя этой недели, — подчеркнул он.

По сообщениям Politico, во время голосования 27 июня Виктор Орбан выступил против повторного назначения Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, поддержал кандидатуру Антонио Кошты на должность главы Евросовета, но воздержался при голосовании о назначении Каи Каллас главой дипломатии ЕС.

Несмотря на то что Урсула фон дер Ляйен «продолжит делать Европу беднее», другого кандидата, который мог бы составить ей конкуренцию, сегодня нет, считает экс-депутат Европарламента и преподаватель Лондонского университета Гуннар Бек.

Фото: Global Look Press/Zhao Dingzhe

— Госпожа фон дер Ляйен, скорее всего, будет переизбрана. Сейчас она обрела большинство. И госпожа Каллас, скорее всего, будет избрана на пост главы внешнеполитического ведомства ЕС. Итак, две женщины, две сторонницы жесткой линии в конфликте на Украине, решительно настроенные на ввоз большего количества мигрантов и продолжение программы борьбы с изменением климата, — сказал он «Известиям».

ЕС бойкотирует Виктора Орбана

Нынешняя парламентская сессия проходит в особой атмосфере. Как констатировал уходящий глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, если раньше страны ЕС были «едины перед лицом войны на Украине», то «теперь начинают проявляться несогласия» с общей политикой, как это видно на примере Венгрии.

Речь, в частности, идет о недавних визитах венгерского-премьер министра в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. «Миссия мира» как ее окрестил сам Орбан, вызвала возмущение у многих представителей европейской дипломатии. В самом же Будапеште подчеркнули, что на стол лидеров стран ЕС уже легли предложения Орбана по урегулированию на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Если Венгрия как независимая суверенная страна хочет пойти и увидеться с кем хочет, то она имеет на это право, пока это не идет вразрез с той политикой, которая принята в качестве общей политики, — заявил Боррель 16 июля в интервью испанской телекомпании TVE.

По данным Politico, в ответ на действия Виктора Орбана, часть стран ЕС намеревается бойкотировать неформальную встречу глав МИД стран блока, которая должна состояться в августе в Будапеште в связи с тем, что с 1 июля до конца года Венгрия председательствует в ЕС. Впрочем, в Австрии уже выступили против бойкота. В число этих стран также не входит Словакия.

— Мы не поддерживает критику Венгрии за ее мирную деятельность, и мы отвергаем любые мысли о бойкоте венгерского председательства, — подтвердили «Известиям» в МИД Словацкой Республики.

ЕС разными бюрократическими процедурами старается вставлять палки в колеса Венгрии, чтобы показать: Орбан не имеет никаких полномочий, считает научный сотрудник лаборатории анализа международных процессов ИМИ МГИМО МИД России Алексей Чихачев.

Президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли 20 мая 2024 года) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) Фото: TASS/AP/

— Они стараются всячески показать, что его турне по миру, по сути, ничтожно. Они стараются всячески от него отмежеваться. Возможно, это политическая игра для собственных избирателей, а на самом деле его поездки были прекрасно согласованы с истеблишментом. Однозначно судить очень тяжело, но на данный момент всё это выглядит как попытка дискредитации со стороны Брюсселя посреднических попыток Орбана, — заключил он.

По мнению Тьерри Мариани, было бы совершенно логично дать слово Орбану как лидеру страны — председателя ЕС. «Знаете, когда президентом Европы был премьер-министр Бельгии и другие, все говорили, что это очень важная традиция. Но теперь, когда Орбан оказался президентом на ближайшие шесть месяцев, те же самые люди объясняют, что эта традиция не имеет никакого значения. В Европейском союзе к одним премьер-министрам относятся не так, как к другим», — посетовал евродепутат.