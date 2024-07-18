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В Кремле указали на настрой ЕС на милитаризацию и конфронтацию

Песков — об обещании фон дер Ляйен: ЕС настроен на милитаризацию и конфронтацию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Обещание главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен превратить Евросоюз (ЕС) в оборонный показывает смену приоритетов объединения и его общий настрой на милитаризацию и конфронтацию. Об этом 18 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Это лишний раз подтверждает настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности, на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике», — сказал он.

По мнению Пескова, обещание фон дер Ляйен превратить Евросоюз в оборонный демонстрирует смену приоритетов и придание объединению военной окраски.

При этом он подчеркнул, что Россия не представляет никакой угрозы ни для кого в Европе, а на Украине отстаивает свои интересы в условиях, когда страны ЕС исключили какую-либо возможность диалога с РФ. Песков указал на то, что подобное вынуждает Москву конфигурировать внешний политический подход соответствующим образом.

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Ранее в этот день фон дер Ляйен, претендующая на второй срок на посту главы ЕК, пообещала в своей политической программе сделать ЕС оборонным союзом. Как было указано в документе, при этом страны — участницы объединения сохранят ответственность за свои войска касаемо вопросов оборонных доктрин и дислокации.

Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что фон дер Ляйен, находясь на посту главы ЕК, сделала страны Европы менее сплоченными и миролюбивыми, а кроме того, Евросоюз потерял при ней свою конкурентноспособность. По его мнению, она продемонстрировала «очень плохую работу» на этой должности.

До этого, 16 июля, ученый-специалист по ЕС, преподаватель Лондонского университета, барристер Гуннар Бек заявил «Известиям», что фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как она обладает поддержкой большинства сторонников, которые разделяют ее политику в отношении продолжения конфликта на Украине. При этом для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью, так как «она продолжит делать Европу беднее», указал эксперт.

Между там осенью прошлого года глава Евросовета Шарль Мишель обвинил главу ЕК в превышении внешнеполитических полномочий. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором фон дер Ляйен объявила совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Евросовет остался в стороне от принятия решения.

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