Без права руля: альянс Ле Пен и Орбана не пустили в руководство Европарламента

Поначалу успешно выступившие на выборах в Европарламент правые силы в итоге не смогли добиться влияния в главном законодательном органе ЕС и фактически не будут формировать его политику. Фракции группы «Патриоты за Европу», в которую входят французское «Национальное объединение» Марин Ле Пен и венгерская партия «Фидес» Виктора Орбана, не смогли добиться значимых постов. Против них объединились три ведущие фракции Европарламента. Как это произошло и каким будет политический курс ЕС — разбирались «Известия».

Пришли третьими

На этой неделе началась первая сессия нового состава Европарламента, в котором правая фракция «Патриоты за Европу» получила 84 кресла, заняв третье место. При этом вместе с фракцией «Европа суверенных наций», созданной вокруг «Альтернативы для Германии» и согласной сотрудничать с Виктором Орбаном и Марин Ле Пен по многим вопросам, у нее 122 мандата из 705.

Традиционно третья по численности фракция получает значительное число мест в руководстве. В частности, ей обычно достается пост главы европейской дипломатии. Однако в этот раз всё обстоит иначе. Они не получили не только этот пост, но также не попали в бюро Европарламента, где определяется регламент и бюджет этого законодательного органа. Это означает, что правые практически не смогут влиять на политику Евросоюза.

Глава «Национального объединения» и фракции «Патриоты за Европу» Жордан Барделла Фото: REUTERS/Johanna Geron

Особенно болезненным это оказалось для главы «Национального объединения» и фракции «Патриоты за Европу» Жордана Барделлы, не получившего пост вице-председателя Европарламента. Председателем стала Роберта Метсола, а нынешний глава Евросовета Шарль Мишель передумал баллотироваться на эту должность.

Напомним, ранее «Национальное объединение» так и не смогло добиться большинства на парламентских выборах во Франции, несмотря на обнадеживающие прогнозы. Учитывая эту упущенную возможность, Барделла надеялся получить пост вице-председателя Европарламента в качестве компенсации, но не вышло.

Как оказалось, центристские партии, включая Европейскую народную партию, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, фракцию «Обновляя Европу», вместе с союзниками из более мелких фракций объединили усилия, чтобы не допустить крайне правых до высоких постов.

Исключение составила лишь группа европейских консерваторов и реформистов итальянского премьера Джорджи Мелони, которая отказалась сотрудничать с ультраправыми. Эта фракция сумела получить два поста вице-председателя. В прошлый раз у нее был всего один вице-председатель.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Во фракции «Патриоты за Европу» окрестили так называемый «санитарный кордон» (механизм, призванный держать крайне правых под контролем) «недемократичным», а также «оскорблением миллионов европейских граждан, которые имеют право быть услышанными».

Из 14 вице-председателей пятеро — от Прогрессивного альянса социалистов и демократов и трое — от Европейской народной партии. Остальные места достались меньшим по численности фракциям: два — либеральной партии «Обнови Европу», один — «Зеленым», которые были одобрены в первом туре, и последние три места в ходе второго туда ушли французскому депутату от левых и двоим кандидатам партии Джорджи Мелони.

Урсула фон дер Ляйен остается

Единственная возможность для ультраправых что-то переиграть появилась бы, не будь Урсула фон дер Ляйен вновь утверждена на пост главы Еврокомиссии. Тогда лидер ам ЕС пришлось бы в течение месяца выбрать новую кандидатуру и отозвать других предложенных должностных лиц. Однако фон дер Ляйен была переизбрана на новый пятилетний срок. За ее кандидатуру проголосовал 401 депутат, 84 — против, еще 15 воздержались.

«Европа сейчас стоит перед выбором. Выбором, который определит нашу работу на пять лет и наше место в мире на следующие 50 лет. Европа не может контролировать диктаторов и демагогов по всему миру, но она может выбрать защиту своей собственной демократии. Европа не может определять выборы по всему миру, но она может выбрать инвестирование в безопасность и оборону своего собственного континента», — заявила она перед голосованием.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Johanna Geron/File Photo

Политик представила свою программу на новый срок. В 31-страничном документе отмечается, что главный приоритет фон дер Ляйен на новом сроке — укрепление безопасности союза.

За Орбана и против помощи Киеву

Недавнее голосование по резолюции о продолжении поддержки Киева показало новый расклад сил в Европарламенте. Документ поддержали 495 депутатов. Лидер «Национального объединения» Жордан Барделла проголосовал против резолюции.

В частности, политик обратил внимание на то, что авторы документа рекомендуют каждой стране ЕС направлять на поддержку Украины 0,25% ВВП. Он отметил, что в случае Франции эта сумма составляла бы очень много — €7 млрд в год.

Помимо этого, Барделла не согласился с высказанным в резолюции осуждением политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В ходе своей 10-дневной миротворческой миссии в начале июля глава венгерского правительства провел в Киеве переговоры с лидером Владимиром Зеленским, а после этого встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Третьим визави венгерского премьера был председатель КНР Си Цзиньпин.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Затем Орбан полетел в Вашингтон, где на полях саммита Североатлантического альянса провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем отправился во Флориду в гости к бывшему президенту США Дональду Трампу.

До эксперимента не дошло

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что ультраправые партии выступают за изменение самого подхода к евроинтеграции, более того, они говорят о селективном участии в евроинтеграции для своих стран.

— В общем они не согласны с политикой Брюсселя, они скорее выступают как суверенисты. Поэтому их воспринимают как угрозу Европейскому союзу и брюссельской бюрократии и блокируют возможности, — считает политолог.

Эксперт пояснила, что результат выборов в Европарламент зависит от того, насколько успешно партии проявляют себя на национальном уровне.

— Чем активнее они будут развиваться и будут представлены в законодательных институтах на национальном уровне, тем больше их будут поддерживать, а значит, они получат больше возможностей, — уверена специалист.

По мнению аналитика, еще одна проблема заключается в том, что партиям довольно сложно вступать в переговоры друг с другом и организовать совместные фракции.

Фото: Global Look Press/Roberto Monaldo

— Они сами сравнивают друг друга с профашистскими и неонацистскими политическими движениями. Это накладывает отпечаток не только на отношение к ним самим, но и на их отношение друг к другу, поэтому все они постоянно проходят через процесс реформирования, ребрендинга, — отметила Еремина.

По мнению политолога, многие из лидеров этих партий вынуждены постоянно оправдываться и говорить о том, что они сформировались не как партии крайне правого, неонацистского или неофашистского толка, а как защитники консервативных ценностей и традиций.

— При этом мейнстримные партии теряют электорат, а вот эти фракции оттягивают на себя голоса. Так с ними и борются — обвиняют их в том, что они неонацистские. Но, несмотря на это, крайне правые всё равно растут и постепенно они будут получать всё больше голосов, — резюмировала эксперт.

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в беседе с «Известиями» отметил, что было бы странно, если бы крайне правые силы куда-то допустили.

— Результаты выборов доказали, что, хотя партии европейского политического мейнстрима и понесли потери, это не стало для них смертельным. В общем и целом они смогут контролировать ситуацию в Европарламенте и сохранить базовый контроль над евробюрократией, не позволяя оппозиционным силам как справа, так и слева существенно влиять на ситуацию, — пояснил он.

Фото: Global Look Press/David Canales

Политолог добавил, что высокие результаты правых популистов со стороны мейнстрима на выборах в Европарламент не были истолкованы политиками как следствие запроса избирателей на реформы и изменение политической карты Европейского союза.

— Они истолковали их как происки деструктивных, преимущественно внешних сил, с которыми надо и дальше продолжать бескомпромиссно бороться. Они считают, что нужно лучше проводить с избирателями информационную работу, объясняя им, что партии, составляющие традиционные политические силы, являются единственным возможным выбором для европейцев и единственной силой, способной обеспечить развитие и процветание ЕС, — считает эксперт.

Специалист пояснил, что в глазах мейнстрима все другие политические силы «враждебны букве и духу европейского законодательства и Евросоюзу в целом».

— Было бы странно ожидать компромисса со стороны Европейской народной партии и других объединений, если они не видят в высоких результатах оппозиционных сил импульсов для радикальной смены политического курса. Они не хотят в порядке эксперимента посадить кого-то из оппозиционеров на руководящие уровни евробюрократии, — резюмировал аналитик.