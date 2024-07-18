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Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения

Депутат ЕП обвинила фон дел Ляйен в разрушении экономики ЕС и бедности населения

Депутат ЕП Зайончковска: фон дер Ляйен виновата в действиях мигрантов в ЕС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, претендующая на второй срок, должна сесть в тюрьму за разрушение экономики Европы, бедность европейского населения и связанные с нелегальной миграцией трагедии. Такое мнение 18 июля выразила депутат Европарламента от крайне правой фракции «Европа суверенных наций» Ева Зайончковска-Херник.

«Дорогая Урсула. Я думаю, вам нужно прямо услышать, что большинство европейцев думает о вас. Выбрать вас президентом Еврокомиссии в прошлый раз было огромной ошибкой, и многие до сих пор расхлебывают последствия», — сказала она на пленарной сессии на тему переизбрания главы ЕК, которая транслировалась на сайте законодательного органа.

По словам евродепутата, жители стран ЕС из-за фон дер Ляйен становятся беднее. Кроме того, усилия главы Еврокомиссии по продвижению миграционного пакта означают, что миллионы женщин и детей в Европе не будут чувствовать себя в безопасности, считает Зайончковска-Херник.

«Вы ответственны за каждое изнасилование, каждое насилие, каждую трагедию из-за легальной миграции, потому что вы пригласили их (мигрантов — Ред.) в Европу. Куда вам нужно идти, так это в тюрьму, а не в Еврокомиссию», — подчеркнула парламентарий.

Зайончковска-Херник спрогнозировала скорый развал Евросоюза как следствие дальнейшего присутствия фон дер Ляцен на посту президента ЕК. По ее мнению, европейцы хотят видеть свободную и суверенную нацию, а не «больную левую идеологию».

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Ранее в этот день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что на посту главы ЕК фон дер Ляйен сделала страны Европы менее сплоченными и миролюбивыми, а Евросоюз потерял свою конкурентноспособность. По его мнению, политик продемонстрировала «очень плохую работу» на этой должности.

Сама фон дер Ляйен в ходе выступления перед Европарламентом с политической программой пообещала сделать Евросоюз оборонным. Согласно ее предложению, на этом должна быть сфокусирована работа Брюсселя в ближайшие пять лет.

До этого, 16 июля, ученый-специалист по ЕС, преподаватель Лондонского университета Гуннар Бек заявил «Известиям», что фон дер Ляйен, скорее всего, будет снова переизбрана на свой пост, так как обладает поддержкой сторонников в отношении продолжения конфликта на Украине. При этом для Евросоюза в целом сохранение за фон дер Ляйен ее поста является нехорошей новостью, указал эксперт.

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