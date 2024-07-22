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МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу скандально известной антироссийскими высказываниями экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион. Об этом 21 июля сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Правоохранители устанавливают личность и место пребывания мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион», — говорится в публикации.

В ведомстве также попросили граждан не предпринимать самостоятельных попыток к задержанию подозреваемого.

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Покушение на Фарион произошло 19 июля во Львове на западе Украины. Позднее она скончалась в больнице. Сообщалось, что в экс-депутата стрелял мужчина, который больше недели выслеживал ее во дворе, он был в перчатках и использовал оружие без глушителя. Позднее, 20 июля, украинская полиция переквалифицировала дело о нападении на Фарион в убийство. Отмечалось, что правоохранители делают всё необходимое, чтобы выяснить, кто напал на экс-депутата, и задержать злоумышленника. Тогда же в МВД Украины объяснили отключение камер во время убийства Фарион отсутствием электричества. Однако отмечалось, что некоторые камеры работали.

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал, что следствие рассматривает две версии — убийство из личной неприязни или из-за общественно-политической деятельности Фарион. Не исключается, что преступление было заказным.

Фарион известна своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих жителей Украины. Так, еще до начала острой фазы конфликта на Украине, в 2018 году, она призывала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему. В 2019-м в эфире телеканала IНТБ она заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

Помимо этого, экс-депутат несколько раз призывала применять насилие против детей, которые говорят по-русски. 4 января 2023 года она рассказала в эфире украинского телеканала НТА, что приучает своего трехлетнего внука избивать в детском саду русскоязычных детей.

Позже, 29 октября 2023 года, Фарион заявила, что нужно утилизировать жителей Украины, которые говорят на русском языке и не хотят переходить на украинский.

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