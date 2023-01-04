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Экс-депутат Рады похвасталась избивающим русскоязычных детей внуком

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Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
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Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА рассказала, как учит своего трехлетнего внука избивать в детском саду детей, которые разговаривают на русском языке.

Она посетовала на то, что ее внуку Дмитрику приходится в детском саду «учить» русскоговорящих детей украинскому языку при помощи «своего маленького кулачка». Из-за этого он якобы приходит домой нервным.

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«Потому что ребенок приходит нервный домой и говорит: «Бабушка, в садике москаль». А бабушка говорит, что москаля нужно «уничтожать», и Дмитрик «уничтожает» москаля. Он ему «ставит в челюсть правильное произношение», — заявила экс-депутат Рады.

Фарион уже не в первый раз отличается подобными агрессивными высказываниями в адрес людей, говорящих на русском языке. Так, в январе 2021 года в эфире телеканала НТА она призвала бороться с русскоязычным населением Украины агрессивными способами.

Борьба с русским языком на Украине также ведется на государственном уровне. Однако, как заметил в декабре 2022 года обозреватель американского журнала National Review Майкл Дохерти, украинские законы против русского языка являются проявлениями национализма, с которыми нужно бороться.

В ноябре того же года власти Киева полностью перевели обучение в городских школах на украинский язык, исключив из него русский. Решение объяснили стремлением избежать эскалации и напряжения в обществе.

В октябре секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины как элемент враждебной пропаганды и «промывки мозгов» для населения. Русскоязычных жителей Украины он призвал «идти на свои болота и квакать на своем русском языке».

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». При этом конституция страны в теории гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

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