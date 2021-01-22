Экс-депутат рады призвала агрессивно бороться с русскоязычным населением Украины

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион призвала бороться с русскоязычным населением Украины агрессивными способами. Свое мнение она высказала в пятницу, 22 января, в эфире украинского телеканала НТА.

«С самого начала нужно было сказать: «Тут я хозяин». Вы этого не можете понять? Тут хозяйничают украинцы, точка. И это не лозунг, который мы кричим на майданах. В Польше хозяйничают поляки, в Чехии — чехи, в Сербии — сербы, а в Украине должны хозяйничать украинцы», — привели ее слова на портале «ПолитНавигатор» в пятницу, 22 января.

Она отметила, что те, кто не хочет переходить на украинский язык должны покинуть Украину и переехать в Россию.

«Если вы не соглашаетесь с тем, что здесь господствует украинский язык, украинская культура, тут преференции имеет, прежде всего, украинский бизнес, — вам это не нравится, вас это ущемляет — что вы хотите? Вам помочь отсюда свалить? Базара нет — я вам помогу упаковать чемодан, куплю билет, и пилите к Путину», — заявила Фарион.

Ее мнение поддержал украинский пропагандист Остап Дроздов. По его словам, «дерусификация» должна проходить «агрессивным, бескомпромиссным, ультимативным и дискриминационным способом».

«До них иначе не доходит», — подытожил Дроздов.

Ранее, 16 января, на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

В тот же день российский сенатор Алексей Пушков высмеял попытки Киева выставить знаменитых ученых и деятелей культуры украинцами. Он напомнил, что советский конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев, художники Казимир Малевич, Иван Айвазовский и Архип Куинджи не говорили по-украински.

18 января депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин назвал русскую культуру «второстепенной и региональной».

21 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. Она отметила, что структура, которая будет заниматься контролем за использованием украинского языка, — это «хороший репрессивный орган».

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.