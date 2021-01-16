Пушков оценил попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами

Российский сенатор Алексей Пушков оценил попытки Киева выставить знаменитых ученых и деятелей культуры украинцами. Комментарий он опубликовал в субботу, 16 января, в своем Telegram-канале.

«В Киеве принято, судя по всему, окончательное решение стать безнадежной культурной провинцией Европы: вытравление русского языка на Украине будет иметь только такой результат. И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают», — написал Пушков.

По его словам, Киев был крупным центром культуры и науки только в составе СССР.

«Принадлежность к русскоязычному пространству давала Украине шанс сохраниться в качестве части ареала великой культуры. Отказ от него означает окончательную провинциализацию Украины. Кока-колой и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить», — отметил российский сенатор.

12 января президент Украины Владимир Зеленский назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «украинским» ученым.

Позже 14 января Пушков ответил на слова Зеленского. Сенатор объяснил, что Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, которая входила в состав Российской империи, а также подчеркнул, что Украины тогда не существовало, и в биографии Королева никаких научных достижений с этим государством не связано.