Пушков отреагировал на слова Зеленского об «украинском ученом» Королеве

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который ранее назвал советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева «великим украинским ученым».

Политик отметил, что в биографии Королева никаких научных достижений с Украиной не связано.

«В чем «украинскость» Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии (Российской империи. – Ред.), когда Украины вообще не было», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее, 12 января, в день рождения Королева Зеленский назвал его «великим украинским ученым», а также пригласил основателя компании SpaceX Илона Маска посетить Музей космонавтики на родине конструктора в Житомире.

Ранее в этот день Маск оценил комментарий «Роскосмоса» о праздновании дня рождения Королева и написал под публикацией по-русски: «Он был великолепен».

Под руководством Королева в СССР в 1950-60-х годах была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.