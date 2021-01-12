Зеленский пригласил Маска посетить музей космонавтики на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска посетить музей космонавтики в стране. Обращение к американскому предпринимателю он оставил во вторник, 12 января, в Twitter.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска на Украину», — написал Зеленский.

Ранее в этот день Маск оценил комментарий «Роскосмоса» о праздновании дня рождения Королева и написал под публикацией по-русски: «Он был великолепен».

12 января Королеву бы исполнилось 114 лет. В честь этого на Красной площади состоялась церемония возложения цветов к месту захоронения праха авиаконструктора.

В июле 2020 года семья Королева пригласила основателя SpaceX в Москву. После этого Маск написал в Twitter, что советский ученый «был одним из лучших».

В «Роскосмосе» с оценкой Маска о Королеве не согласились и поправили американского предпринимателя: «Он был самым лучшим».