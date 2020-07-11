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«Роскосмос» не согласился с Илоном Маском в оценке Королева

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Фото: ТАСС
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Корпорация «Роскосмос» ответила на заявление основателя компании Space X Илона Маска о советском конструкторе, одном из основоположников космонавтики Сергее Королеве. Маск назвал его «одним из лучших».

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«Он был самым лучшим», — говорится в сообщении в Twitter «Роскосмоса».

10 июля Маск написал в своем микроблоге, что общался с родными Королева и он «был одним из лучших». Он не уточнил, с кем именно из родных легендарного конструктора общался, известно, что сейчас здравствуют его дочь, внук и правнуки.

Сергей Королев (1906–1966) — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он был ключевой фигурой в освоении человеком космоса, конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей, руководителем полета первого космонавта Юрия Гагарина. Академик, был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, членом Академии наук СССР. В его честь назван подмосковный наукоград Королев.

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