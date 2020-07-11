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Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва

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Фото: TASS/EPA
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Основатель компании-производителя космической техники SpaceX Илон Маск рассказал, что 10 июля пообщался с семьей академика Сергея Королёва.

«Он был одним из самых лучших», — написал американский предприниматель в своем Twitter.

Сергей Королёв — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он был ключевой фигурой в освоении человеком космоса, конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей.

Академик был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, членом Академии наук СССР.

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