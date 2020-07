Илон Маск рассказал о контакте с семьей академика Королёва

Основатель компании-производителя космической техники SpaceX Илон Маск рассказал, что 10 июля пообщался с семьей академика Сергея Королёва.

«Он был одним из самых лучших», — написал американский предприниматель в своем Twitter.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.