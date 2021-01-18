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Депутат рады назвал российскую культуру второстепенной и региональной

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Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин написал вечером в воскресенье, 17 января, в своем Facebook, что не видит проблемы в том, что дети вместо «второстепенной региональной» русской литературы будут учить мировую, а вместо Москвы будут уезжать учиться в Польшу и Германию.

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По мнению Гурина, нет ничего особенного в том, что русскоязычных детей лишают возможности учиться на родном языке, ведь впоследствии они будут свободно владеть еще одним языком — украинским. Также по его утверждению нормально, что продавцы в магазинах обращаются к покупателям только на украинском.

«Нет никакой проблемы в том, что дети будут знать мировую литературу вместо «великой русской», которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек, а всё остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», — написал он.

В заключение он добавил, что рад тому, что «дети не будут понимать русскую пропаганду и будут ехать учиться в вузы в Польшу и Германию, а не в Москву». По его словам, всё это пойдет «только на пользу Украины».

16 января на территории Украины вступило в силу требование статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

27 ноября уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь возмутился, что украинцы, перейдя на дистанционный формат обучения из-за пандемии, еще больше игнорируют закон о языке, обязывающий всех обучаться только на украинском.

С 1 сентября 2020 года на Украине вступил в силу закон об украинизации образования для учащихся с 5-го класса и старше.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).

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